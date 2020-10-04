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حظك اليوم الأحد 4-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:08 ص | الأحد 04 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

يعشق مولود برج الثور الطعام الدسم وأجواء الرفاهيّة والراحة، وهو محب للطبيعة والأشجار والمناظر الخلّابة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تأخذ بزمام الأمور وتدير الدفة بحكمة وحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك فاتنا ومتفائلا ومستعدا للمشاركة بمشاعر جميلة.

ومن أبرز مواليد برج الثور الفنان وائل نور، ويوافق تاريخ ميلاده 24 أبريل.

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