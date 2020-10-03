حظك اليوم السبت 3-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتقن المهام التي يُكلف بها، ويجتهد ليصل لكل مايتمنى، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا ولا تعلن عن خططك وتجنب الأضواء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. الوضع الفلكي قد يثير أعصابك، وعليك بالصبر والمرونة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.