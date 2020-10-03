أرمينيا تحظر استخدام الطائرات المسيرة داخل البلاد

أعلنت حكومة أرمينيا، اليوم، عن فرض حظر على استخدام أي طائرات مسيرة داخل البلاد، على خلفية الأعمال القتالية المتواصلة في منطقة قره باغ المتنازع عليها مع أذربيجان.

ووجه جهاز الأمن الوطني الأرمني، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تحذيرا صارما إلى جميع المواطنين والمنظمات في يريفان من استخدام أي طائرات مسيرة داخل البلاد، مهما كان نوعها وحجمها.

وحث جهاز الأمن الأرمني، المواطنين على ضرورة إبلاغ السلطات بشأن الأشخاص والمنظمات المسؤولين عن مخالفة هذا الحظر؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أعلن أمس الجمعة، عن تدمير جميع الطائرات بدون طيار التي تسللت إلى جمهورية أرمينيا.

وتفاقم الوضع في إقليم قره باغ بشكل خطير منذ الأحد الماضي؛ إذ اندلعت في المنطقة اشتباكات عنيفة بين القوات الأرمينية والأذربيجانية، وتبادلت يريفان وباكو الاتهامات بالوقوف وراء تصاعد الأعمال القتالية في المنطقة.