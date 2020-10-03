"الديهي": نخوض معركة بين صناع الأمل والراغبين في الفوضى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه حري بنا أن نبحث عن تواصل الأجيال، ومن هذا المنطلق رأت وزارة الأوقاف أن ينطلق صالون ثقافي فكري توعوي ليكون لبنة حقيقية في إطار إعادة بناء وعي أبناء الأمة وإعادة ترتيب الأفكار، والذي يأتي في إطار احتفال مصر بأعياد النصر.

وأضاف: "لقد رأت وزارة الأوقاف أن ينطلق هذا الصالون من مكان يمثل دعامة أساسية للوعي، ولابد أن يكون هناك مخرجات من الصالون، وكل الموجودين لديهم منابر تنقل عنهم حتى تشيع الفضيلة لمقاومة من يشيعون الرذائل، وبالإخلاص سنتمكن من تحقيق ذلك.

الديهي: نواجه تحديات قوية والوعي هو الحل

وتابع أن الدولة تقدم العديد من المنجزات وعلينا أن نتسلح بالوعي، فنحن نخوض معركة بين صناع الأمل والراغبين في الفوضى، وإجمالًا لابد أن نعرف أن في مصر 12 ألف مشروع على مدار 5 سنوات بتكلفة 4 آلاف مليار جنيه، وهناك أربع جبهات مفتوحة ونضيف إليها التهديد بالأمن السيبراني والإلكتروني، مؤكدًا أن التحديات كبيرة والنصر لن يكون عصيًا خاصة على من يملكون الوعي، فعلينا التسلح بالوعي وهو لا يعني مجرد المعرفة، لكن لابد أن نعي من نحن وما نريد، ونحن نحتفل بأعياد النصر نستدعي من الماضي ما يقودنا لمستقبل أفضل.

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت، اليوم السبت، صالونها الثقافي، لمناقشة قضية: "روح أكتوبر وتعزيز الانتماء الوطني"، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبدالحميد.

وأعلنت الوزارة عن إطلاق منتدى الحوار الثقافي بأكاديمية الأوقاف لتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ليكون جسرًا حواريًا بنّاء بين الأئمة والمثقفين وكبار الإعلاميين والكُتّاب في مختلف المجالات الثقافية.

يأتي ذلك لمناقشة أهم القضايا العصرية على الساحة الفكرية والوطنية، إيمانًا من الوزارة بأهمية الحوار الجاد البنّاء في مختلف القضايا، وإيمانًا منها بالرأي والرأي الآخر وبحق التنوع والاختلاف، وسعيًا لاتساع وثراء الأفق الثقافي وتنوعه لدى الأئمة والواعظات، والإسهام في إحداث حالة حراك فكري وثقافي واسعة ومتنوعة تتسع لكل الآراء، تكون قادرة على التواصل الحواري الهادف.