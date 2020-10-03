الكاتب الكويتي جاسم بودي عن وفاة "صباح": العالم يبكي زعيم الإنسانية

تحت عنوان "العالم بلا صباح"، تحدث الكاتب الكويتي جاسم مرزوق بودي عن فاجعة رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قبل أيام، وذلك في مقال بصحيفة "الراي" الكويتية، وكتب قائلا: "لأيام، لأسابيع، لأشهر، لسنوات، ستفتقد الكويت صباحاتها برحيل صباح. يغيب الدفء عنها. يشكل الحزن غيمة تحجز خيوط الشمس عن ملامسة التراب ويتحول الدمع كفناً يحتضن قامة الرجل إلى مثواه".

وأضاف: "وأي رجل؟ وأي قامة؟ كويت بلا صباح... وكم من كويتي ولد وعاش ولم تكن ابتسامة صباح في وجهه؟ أكثر من 70 عاماً أمضاها في الشأن العام وفي مختلف الإدارات. رجل نقل الإمارة من زاوية ضيقة على الخريطة إلى كل زوايا العالم وخرائطه بفعل رؤيته القائمة على أن الدول الصغيرة كبيرة برسالاتها. لم يعترف يوماً بأن دور الكويت بمساحة حدودها أو حتى بمساحة حدود الإقليم. أراد لها دورا عالميا وكان له ما أراد... حتى وقف العالم بأسره تحية واحتراما له مطلقاً عليه لقب زعيم الإنسانية".

وتابع "بودي" في مقاله: "أميرنا، والدنا، قائدنا، خبر الشأن العام بكل شؤونه وشجونه. تدرج من أولى عتبات السلم الوظيفي ولمس عن قرب مشاكل الإدارة، وكان كلما تقدم عمودياً في هيكل السلطة يتقدم أفقياً في نسيج المجتمع. لم يترك بيتاً إلا وزاره، وواجباً إلا وقدمه، وعرساً إلا وأحتفل فيه، وحزنا إلا وشارك فيه".

ويزيد: "كان معنا... بيننا... يلبي نداء القاصد. ينام وقلبه مفتوح قبل أبواب قصره، ويغمض عينيه على رضى الله ومحبة الكويتيين وافتخار رموز العرب والعالم بسياسته ورؤيته وحكمته. لم يكن حلمه مفروشاً بالورود قط".

ويسرد الكاتب الكويتي بعض من مواقف "صباح" على الصعيد العربي والدولي، قائلا: "كانت محاولات اغتيال هذا الحلم بحجم اغتيال وطن. عندما مرت الكويت في مرحلة التجاذب الإقليمي العربي – العربي في ستينيات القرن الماضي وقف في منتصف المساحة بين تطرفين: دعاة الوحدة والذوبان في كيانات أكبر مهما كانت النتائج ودعاة الانسلاخ من العباءة العربية بحجة رفض الهيمنة والديكتاتورية".

وأضاف: "وعندما بدأت الصراعات العربية – العربية تأخذ مكان الصراع العربي – الإسرائيلي تقدم الصفوف لرأب الصدع وإعادة البنادق إلى وجهتها الحقيقية مكرساً كل إمكانات الكويت، لدعم الثورة الفلسطينية بالمال والسلاح والمواقف وبإقناعها بأن طريق فلسطين لا تمر في لبنان أو غير لبنان".

وتابع "بودي": "وعندما واكبت الحرب العراقية – الإيرانية الصراعات العربية، كان الإطفائي الحقيقي الذي حيد الكويت بديبلوماسية الناقلات وأعلام الدول الكبرى".

ثم أشار إلى مرحلة الغزو العراقي إلى الكويت، قائلا: "وعندما غدر (الشقيق) واحتل الكويت جالباً الزلازل والبراكين من العالم إلى الخليج لم ينم صباح الأحمد وهو يشاهد أحلام المستقبل تتحوّل إلى كوابيس، ومع ذلك عرف كيف يوظف الورد الأبيض الذي زرعه في حقول العالم لتبديد الشوك الأسود الذي حاصر الكويت".

واستطرد: "لم يكن حلمه مفروشاً بالورد قط، لكنه رفض أن يعيش أسير تحسس الظهر خوفاً من غدر آخر. ضاعف حلمه في اتجاه إعادة إعمار الكويت وتحويلها مركزاً مالياً في المنطقة، وعزز رسالتها شرقاً وغرباً ليزيد مساحات الخير في مدارات الآخرين. وفي الوقت نفسه لم يتخل عن أمانة ورثها أو فرّط في مكسب زرعه أسلافه... (دستورنا سورنا وديموقراطيتنا وحرياتنا خط أحمر)".

ثم تحدث أكثر الكاتب الكويتي عن تحركات أمير الكويت، فيضيف: "كانت عينه على الداخل رغم أن عيون الخارج عليه دائماً تتطلع إلى دور أو وساطة أو مبادرة، وعندما أسماه العالم زعيم الإنسانية تمنى على الجميع أن يكون اللقب للكويت وليس له... الكويت التي أرادها منارة في محيطها تستمد نورها من تطورها وتقدمها ورسالتها ودورها. بهذا المعنى كان الأمير الكبير الراحل سيد التوازنات، بين داخل قوي مستقر آمن متطور وبين خارج يراد منه التعاون والسلام والعلاقات الجيدة، وكان يدرك بخبرته الفريدة أن أي اختلال في هذه العناصر سيؤثر على التوازن برمته".

وفي نص المقال، قال "بودي: "رحمك الله يا صباح الكويت والخليج والعرب، رحمك الله يا نازع الألغام لتزرع مكانها الابتسامة.. أتبكيك أسرتك الصغيرة، التي غرست فيها مساحات المحبة لأسرتك الكبيرة و(عيالك) الذين ما فرقت يوما منهم بين حضري وبدوي وسني وشيعي؟".

وأضاف: "أتبكيك الكويت، التي أفنيت عمرك في خدمتها وخدمة تطورها وخدمة أبنائها وخدمة دستورها ومكانتها؟ أيبكيك الخليج، وأنت في قلب وفاقه وحارس وحدته؟ أيبكيك لبنان، وأنت الذي أسست سلامه الممهّد لاتفاق الطائف وساهمت في إعادة إعماره؟ أتبكيك سورية، وأنت الذي بلسمت جراح أهلها وتزعمت أكبر حملة إنسانية عرفتها البشرية لإغاثة اللاجئين ومساعدة المحتاجين؟".

وتابع: "أيبكيك العراق، وأنت الذي مددت يداً بيضاء محت بصمة سوداء فرضها حاكم ظالم على شعبه وعلى الآخرين؟ أتبكيك فلسطين، وأنت الذي دعمت الحق منذ البداية ورفعت الصوت العربي عاليا ضد الغزاة الإسرائيليين، وبلسمت جراح المناطق المنكوبة في الضفة والقطاع؟".

وواصل الكاتب: "أتبكيك مصر، وأنت الذي كنت ترى ما يراه شعبها ولم تبخل بشيء من أجل عزتها ومنعتها واستقرارها وتقدمها؟ أيبكيك الأردن، وأنت الذي كان تقدم شعبه ودعم أمنه واقتصاده هاجسك الدائم؟ أتبكيك دول المغرب العربي ودول افريقيا وآسيا التي ما تركت مشروعا حيويا فيها إلا ووجّهت بدعمه والمساهمة فيه؟".

وقال الكاتب الكويتي: "أيبكيك الفقراء في كل مكان الذين يقرأون اسم الكويت على مدارسهم ومستشفياتهم وطرقهم وسدودهم ومنشآت الماء والكهرباء؟ أيبكيك العالم الذي يرى فيك ركن الحكمة والاتزان والصديق الصدوق المقدّم للنصيحة من باب المحبة والمصلحة المشتركة؟ أيبكيك وهو من نصّبك زعيماً للإنسانية بعدما رأى أنك الوحيد الذي لم تتاجر بمعاناة الضحايا، وأنك الوحيد الذي يعطي ولا يأخذ، وأنك من أسس مدارس بلسمة الجراح وإغاثة الملهوف؟".

وفي ختام مقاله قال "بودي": "سيبكيك الجميع لأنك ما مددت سوى اليد البيضاء والنية الصادقة والنصيحة المخلصة والقلب النابض بالخير للجميع... لكن دمعنا فيه حرقة أكبر، وقلوبنا فيها حزن أكبر، ومشاعرنا فيها حسرة أكبر، لأنك صباحنا... ولأنك منا... لأنك نحن... لأنك الكويت.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وألهم الكويتيين الصبر والسلوان".