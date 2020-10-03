أديب عن الشيخ صباح: كان رائعًا عظيمًا هادئًا ويتدخل لحل مشاكل العرب

قدم الإعلامي عمرو أديب عزاءه للشعب الكويتي في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت السابق الذي وافته المنية، ووصف الفقيد الراحل بأنه كان عظيمًا بكل المقاييس.

وقال "أديب"، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن الشيخ صباح كان حكيمًا وكان يتدخل دائمًا في المشاكل العربية مع كثرتها وكان أبا لكل أهل الكويت، وأن هناك أجيالا من الكويتيين لا تعرف إلا الشيخ صباح أميرًا لها مؤكدًا أنه كان محبوبًا ومحترمًا من كل القادة العرب.

وأوضح أن الأمير الراحل كان يحظى بالاحترام والمحبة وحافظ على دولة الكويت وتجربتها الديموقراطية، مشيرًا أن الدولة في أيامه الأخيرة دخلت معارك ضد الفساد وأن الفقيد الراحل كان لديه القدرة للتوفيق بين الناس في منطقة الخليج والعالم العربي مضيفًا: "كان رجلا رائعًا عظيمًا هادئًا".

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة، لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي؛ وذلك بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له، وظل يتلقى علاجه في مستشفى (مايو كلينك)، حتى أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الثلاثاء الماضي وفاته.

وولد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مدينة الكويت عام 1937، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر، الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح.

وتقلد مناصب رسمية ووزارية رفيعة المستوى، منها وزير الداخلية والدفاع، وفي يناير 2006، صدر أمر أميري بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن، الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عامًا، بعد حياة حافلة خط فيها إنجازات كبيرة في الدبلوماسية والعمل الإنساني.

وحكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006، وقاد سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.