رئيس "المصرية اليابانية": مشاركة الرئيس فى الافتتاح دفعة قوية لمسيرتنا

أكد الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للحرم الدائم الذكي للجامعة، بمثابة دفعة قوية لها؛ لاستكمال مسيرتها التعليمية على أكمل وجه، موضحا إن إجمالي استثمارات المرحلة الأولى من افتتاحاتها تبلغ 6.7 مليار جنيه، وأنها تضاهى بإمكانياتها كبرى الجامعات العالمية.

رئيس الجامعة: 6.7 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى.. و12 أخرى لباقي الإنشاءات الجارى العمل بها

وأوضح "الجوهري" في حواره مع «الوطن»، أن هناك 10 خبراء يابانيين مقيمين بالجامعة سنويا، بالإضافة إلى تردد 100 عضو هيئة تدريس من الجامعات اليابانية على مدار العام الدراسي على "المصرية اليابانية" من الجامعات الشريكة.

وإلى نص الحوار:

* حدثنا عن الجامعة المصرية اليابانية وطبيعة العمل بها؟

- هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، ومملوكة بالكامل للدولة، وأنشئت بناءً على اتفاقية التعاون الثقافي بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، الموقعة (490 لسنة 1983)، وفي عام 2014، قرر رئيس الجمهورية أن تعتبر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مرفقا عاما تعليميا ذات طبيعة خاصة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.

* وماذا عن التعاون الأكاديمى مع اليابان؟

- يوجد بالجامعة 10 خبراء يابانيين مقيمين بالجامعة سنوياً، منهم النائب الأول لرئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية، ونائب رئيسها لشئون البحوث، كما تستقبل 100 أستاذ ياباني للتدريس لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، والإشراف العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراه، وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية المشتركة مع أساتذة الجامعة من المصريين، والتى تتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أشهر، بتمويل كامل من هيئة التعاون الدولي "الجايكا".

كما سافر إلى اليابان خلال الفترة الماضية 38 من أعضاء هيئة التدريس المصريين، 12 من مهندسي المعامل، 22 من الإداريين؛ لأخذ التدريبات اللازمة في الجامعات الشريكة.

- الجامعة تستوعب 12 ألف طالب بمختلف الكليات.. و100 عضو هيئة تدريس يابانى يتردد عليها و10 خبراء مقيمين سنوياً

* وماذا عن الحرم الدائم الجديد للجامعة؟

- الحرم الجديد من تصميم معماري ياباني، تبلغ مساحته 200 فدان، يقع بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة، وتصميمه يواكب أحدث تكنولوجيا متاحة عالميا، وهو صديق للبيئة بإدارة إلكترونية ذكية، وتبلغ نسبة المباني 17% من جملة المساحة، واعتمد التصميم على توفير بنية أساسية على مستوى تقني متقدم، كما صممت شبكة معلومات بشبكة ألياف ضوئية تصل سرعة نقل البيانات بها في مناطق التوزيع، إلى 10 جيجابت في الثانية، وفى منطقة قلب الشبكة إلى 40 جيجابت، وقابلة للزيادة لتصل مستقبلا إلى 100 في الثانية.

وصمم مركز بيانات بمساحة 1200 متر مربع، بما يتناسب ومقومات اعتمادة دوليا؛ ليقدم خدمات بحثية وتشغيلية للجامعة بأعلى أداء، وكذلك توفير اتصال بالإنترنت يصل إلى 1 جيجابت في الثانية، والحرم الجامعي بالكامل يتمتع بخدمات WIFI.

وأنشأت محطة معالجة لمياه الصرف الصحي والكيميائي؛ لإعادة تدويرها في ري المسطحات الخضراء، والإدارة الذاتية لحالات الطوارئ عن طريق التكامل بين أنظمة التحكم في الدخول والخروج، ونظام "المراقبة بالدوائر التليفزيونية، وإنذار الحريق التي صممت للتغطية بنسبة 100% داخل المباني والمسطحات الخارجية.

وتتكون المرحلة من نفق خدمي ومرفقاته بطول21 كم، وخزان مياه معالجة للري، ومحطة توليد مياه مثلجة، ومحطة "مولدات القدرة الكهربية الاحتياطية، وموزع الجهد المتوسط"، ومحطتي توزيع خارجية للجهد المنخفض، وخزان المياه التعويضية لأبراج التبريد المركزي، وخزان مياه الشرب والحريق، وغرف التحكم المركزي، وتبلغ نسبة التنفيذ 100%.

وتتكون المرحلة الثانية من مركز التميز البحثي، والمكتبة المركزية، وعدد 4 كليات، وعدد 4 قاعات محاضرات، والمبنى الإداري.

* وما الجامعات الشريكة لكم؟

- اليابان تتميز بجودة التعليم، لديها 28 حائزا على نوبل في العلوم، و22 عالما منهم من الجامعات الشريكة للجامعة المصرية، و6 وزراء من الجامعات الشريكة، وهى 13 جامعة يابانية، وهى جامعة "كيوتو، واسيدا، وكيوشو، وتسوكوبا، وريتسوميكن، وناجويا، وأوساكا، وهوكايدو، وهيروشيما، وتوهوكو، وكيو، وريتسوميكن في آسيا والمحيط الهادي"، ومعهد طوكيو للتكنولوجيا.

* وكم تبلغ قيمة إنشاءات الجامعة؟

- المرحلة الأولى التي افتتحت تبلغ 6.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى 12 مليار جنيه لباقي الإنشاءات الجاري العمل بها، وستكون بالكليات الجديدة كل ما يؤدى إلى تطوير الصناعة في مصر، من خلال تنمية الصناعات التي تهدف إلى صناعة الأساسيات الصناعية، وتخليق مواد تسهم في الاستغناء عن الاستيراد.

* وكم عدد الطلاب المقدر أن تستوعبهم الجامعة؟

- 12 ألف طالب بمختلف الكليات، بعد الانتهاء الشامل من الجامعة.

* وماذا عن المدن الجامعية؟

- الجامعة توفر مدينة جامعية متكاملة، وكل طالب يقيم بغرفة منفصلة تخضع لإشراف على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى وجود مكتبة بها العديد من المراجع، وأخرى إلكترونية بحثية، وقاعات للاستذكار مفتوحة على مدار اليوم، وأنشطة رياضية وثقافية مسائية بالملاعب المفتوحة والصالات الرياضية، وحمام السباحة بمبنى الأنشطة، وجميع القاعات والسكن الطلابي والمعامل التعليمية والمسطحات بالجامعة بها خدمة WIFI.

وتضم المدينة 25 عمارة سكنية؛ لسكن الطلاب والأساتذة على مساحة 10.6 فدان، تتسع لأكثر من ألف طالب، بالإضافة إلى توفير شقق مفروشة بالكامل لأسر الطلاب.

* وكيف يتم اختيار الطلاب المنضمين للجامعة؟

- يتم اختيارهم وفقا لاختبارات القبول الموضوعة من قبل الجانب الياباني، ونهدف إلى اختيار الطالب المتفوق المتميز، وليس المادي الحامل للأموال، والفيصل «الشاطر يدخل مش الغني يدخل»، ونحن نسعى لإعطاء الفرصة للطالب المتميز؛ للالتحاق سواء من خلال المنح أو الدفع بمصروفات للمتميزين.

* ماذا يتبقى من الجامعة حتى الآن لم يفتتح؟

- الرئيس السيسي، عندما تشرفت الجامعة بافتتاحه لها، قال: «عاوزين نخلص الحرم بالكامل»، وهى مرحلة واحدة كبرى تحتوى على 4 مراحل جار العمل بها، تتمثل في منطقة الزائرين، وصالة معروضات للصناعات المصرية، ومنطقة الأكاديمية تحتوى على 14 كلية، و4 مدرجات، ومنطقة خدمات طلابية وخدمات عامة، وافتتاح الرئيس للجامعة خلال الفترة الماضية بمثابة دفعة قوية لاستكمال المسيرة التعليمية للجامعة على أكمل وجه.