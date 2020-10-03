محافظ أسيوط يتابع انتظام تلقي طلبات التصالح خلال "العطلات"

تفقد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، قبل قليل، عدداً من المراكز التكنولوجية بحى شرق وغرب ومركز أسيوط، للوقوف على سير العمل بها خلال أيام العطلات، والتأكيد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وقرارات الحكومة بتقديم التسهلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وخاصةً مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح حتى 31 أكتوبر الحالي، وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية، والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح اختصاراً للوقت والمجهود.

كان في استقبال المحافظ، خلال جولته على المراكز التكنولوجية، كل من محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، واللواء مصطفى عبدالرحيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، حيث بدأ "سعد" جولته بتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية الثلاثة في حي شرق وغرب ومركز أسيوط، والتقى بالعاملين بتلك المراكز.

وشدد المحافظ على تقديم كافة الدعم والتسهيلات أمام المواطنين لتقديم الطلبات دون أي معوقات، كما التقى بعض المواطنين مستمعاً إلى طلباتهم، مؤكداً تبسيط الاجراءات لإنهاء تقديم الأوراق، وتسديد رسوم جدية التصالح، بنسبة 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

ووجه محافظ أسيوط، خلال الجولة، بتكثيف ساعات العمل، وفتح منافذ جديدة، تسهيلاً على المواطنين لتقديم طلبات التصالح ومنع التزاحم على المراكز التكنولوجية، والإعلان عن التسهلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، لافتاً إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والأجازات، وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين، تيسيراً عليهم.