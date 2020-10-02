محافظ أسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية "عواجه"

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية عواجة التابعة لمركز ديروط، اليوم، للوقوف على حجم الأعمال التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية.

جاء ذلك بحضور محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، وأبوالعيون إبراهيم، نائب رئيس المدينة، وعدد من المسئولين التنفيذيين، واطلع المحافظ على معدلات تنفيذ المشروع ومراحل العمل في تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية، وشدد على الالتزام بجودة الأعمال وفقاً للشروط والمواصفات القياسية وإنهائها في التوقيت المحدد.

وأوضح "سعد" أن المشروعات الجارية تشمل إحلال وتجديد وتطوير وتجهيز عدد 27 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة 384 مليون جنيه خلال 7 أشهر وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية ووزارة الصحة، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تنفذها الدولة تحت إشراف وزارتي التنمية المحلية والتخطيط في 60 قرية من القرى الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجهاللواء عصام سعد بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل كافة العقبات للانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 وفي إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.