محافظ أسيوط يفتتح مسجدين بقريتي "بني يحيى وعواجة" في ديروط

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسجدين بمركز ديروط ضمن 28 مسجدًا جرى افتتاحها في المحافظة خلال شهر، ما بين إنشاء جديد، وإحلال وتجديد.

وقال مصدر بديوان عام المحافظة، إن المحافظ افتتح مسجد "أولاد حمدان" بقرية بني يحيى، ومسجد "الرحمن" بقرية عواجة، وأدي صلاة الجمعة بالمسجد الأول وسط جموع المصلين من أبناء القرية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

واستمع محافظ أسيوط إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف بعنوان "متطلبات الولاء والانتماء للوطن" وتحدث فيها عن أن حب الأوطان فطرة إنسانية لأنه المكان الذي ولد فيه وعاش فيه مؤكدا أن حب الوطن والانتماء إليه قيمة إسلامية وفطرة يوجبها الشرع، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حب الوطن والانتماء إليه في قوله عن مكة (ما أطيبك من بلدة وأحبك إلى ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت) لافتا أن الانتماء للوطن يوجب على أبنائه أن يعتزوا به وأن يتكاتفوا جمعيا للحفاظ عليه وأن يسهموا بقوة في نهضته بالعلم والعمل والانتاج.

وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة قدم محافظ أسيوط التهنئة للأهالي بمناسبة افتتاح المسجدين مشيدًا بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية في تشييد وإعادة إعمار المساجد بمدن ومراكز المحافظة، لافتًا إلى افتتاح ما يقرب من 28 مسجدا خلال شهر في إطار حرص المحافظة على دعم ورعاية بيوت الله تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتشييد دور العبادة.

من جانبه قال الشيخ عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف إن افتتاح المساجد جاء في إطار جهود وزارة الأوقاف للتوسع في إعمار وبناء المساجد ودور العبادة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الشعائر بكل سهولة ويسر، وأوضح أن أسيوط تضم 5687 مسجدًا حكوميًا فضلًا عن وجود 1399مئذنة وبناء أكثر من 316 مسجدًا خلال 6 سنوات بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف.