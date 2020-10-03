إصابة 3 أشخاص سقطوا من أعلى قاعة أفراح بأسيوط

أصيب ثلاثة عمال بكدمات متفرقة في الجسم، إثر سقوطهم من أعلى سقف قاعه أفراح، بمدينة أسيوط، أثناء قيامهم بأعمال تركيب متعلقات خاصة بالقاعة.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني أسيوط بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بسقوط ثلاثة أشخاص من أعلى قاعه أفراح "إكس بلاي"، بجوار نادي القضاة، دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف إلى محل البلاغ، وبالمعاينة تبين سقوط ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بأعمال تركيب متعلقات بالقاعة، وهم: "روماني فرج"، 40 سنة، و"مينا أسامة"، 24 سنة، و"ماجد فرج"، 20 سنة، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات بأنحاء الجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المبرة، وحالتهم العامة "مستقرة"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.