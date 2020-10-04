"دبحوها ولفوها في بطانية والجثة اتحللت".. تفاصيل مقتل أفريقية بالعجوزة

استغلت أفريقية وزوجها، كرم صديقتها، عندما وجهت لهما دعوة لتناول العشاء سويا داخل شقتها فى العجوزة، لكنهما لم يلبيا الدعوة لتناول العشاء فقط بل عقدا النية على شيء آخر تماما.

كانت الفتاة الثلاثينية وزوجها يعرفان أن الصديقة تحتفظ بمبلغ مالي كبير فى شقتها، وفى ذلك الوقت كان الزوجان يمران بضائقة مالية، فقررا أن يسرقا المبلغ من الشقة بعد تناول العشاء.

فى الموعد المحدد جلس الثلاثة لتناول الطعام وبينما أوشكوا على الانتهاء كانت الخطة أن تقوم الزوجة بإلهاء الصديقة فى المطبخ بينما يقوم الزوج بدخول حجرتها وسرقة المبلغ من الدولاب.

غيَّرت صدفة مجرى الأحداث فقد مرت الصديقة بجوار غرفتها فسمعت حركة غريبة فى غرفة نومها وعندما فتحت الباب وجدت زوج صديقتها يقوم بتفتيش الدولاب، نظرت الصديقة إليه بذهول، لكن الزوجة دفعتها إلى الغرفة بعدما أمسكت بسكين من المطبخ ثم أعطتها لزوجها الذى ذبحها بطعنة فى الرقبة ثم سدد لها 8 طعنات أنهت حياتها فى الحال ثم قاما بلفها فى بطانية وأخفيا الجثة أسفل السرير وسرقا أموالها وفرا هاربين، بينما ظلت الجثة لأيام حتى انبعثت منها رائحة كريهة.

وكشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، عن ملابسات مقتل سيدة أفريقية داخل شقتها في العجوزة بالجيزة، وعثر على جثمانها ملفوفًا داخل بطانية تحت سرير منزلها.

وأفادت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل عامل وزوجته من أصدقاء المجني عليها ويحملان نفس الجنسية مقيمان في دار السلام بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة وقررا بأنهما على علاقة بها وعلمهما باحتفاظها بمبالغ مالية فعقدا العزم على قتلها وسرقتها.

وكشفت المعاينة وجود آثار 8 طعنات في جثمان المجني عليها وأخرى ذبحية فى الرقبة الملفوف ببطانية أسفل سرير نومها، وتبين أنها تقيم في شقة بمفردها، وفي الفترة الأخيرة استضافت صديقتها وزوجها.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة ربة منزل تحمل جنسية دولة أفريقية بالعجوزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجرى العثور على جثة السيدة أسفل سرير غرفة نومها، وتبين من خلال مناظرتها تعرضها للطعن بسلاح أبيض، وأن الجاني أخفى جثتها أسفل سرير غرفة نومها بعد لفها بملاءة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة، وجرى التحفظ على جثة المجني عليها في مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح جثتها لمعرفة سبب الوفاة.

وبإجراء الصفة التشريحية للمجني عليها، تبين أنها في العقد الرابع من عمرها، وترتدي كامل ملابسها.

كما تبين أن المجني عليها في حالة تحلل رمي، وكشف التقرير عن أن سبب الوفاة الإصابة بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسم بواسطة سلاح أبيض "سكين"، وجرى الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة وإرساله إلى النيابة العامة.