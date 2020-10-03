"الزراعة": حققنا الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للوصول إلى اعتاب الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، حيث جرى تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات بقطاع الثروة الداجنة، حيث بلغ عددها 1500 ترخيص فقط منذ 3 سنوات، لكنها وصلت إلى 56 ألف ترخيص هذا العام، مع الالتزام الكامل بكافة اشتراطات قواعد الأمن والأمان الحيوي، ما يرفع معدلات الأداء والإنتاجية بالقطاع".

وتابع أن من أسباب الوصول إلى أعتاب مرحلة الاكتفاء الذاتي من الدواجن، البروتوكولات التي وقعتها وزارة الزراعة مع البنك الأهلي المصري والاتحاد العام لمنتجي الدواجن والبنك الزراعي المصري لتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن وتحاويل عنابرهم إلى نظام التربية المغلق، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية.

وأردف أنه جرى التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري لاستثناء صغار مربي الدواجن من الشرط القانوني للتمويل والاقراض للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%.