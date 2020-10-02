بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2-10-2020 في مصر

سجلت أسعار بورصة الدواجن استقرارا، اليوم الجمعة، الموافق 2 أكتوبر، بالسوق المصرية، بعد أن شهدت حالة من تذبذب الأسعار على مدار الأشهر الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وكانت تراجعت أسعارها عقب تراجع الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ، خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على أسعار السلع والمنتجات، وتراجع القوى الشرائية للمواطنين، لجميع السلع ومن ضمنها أسعار الدواجن.

وكانت أسعار الدواجن، بدأت تتعافى نظرا لعودة الطلب عليها مرة أخرى، مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وعودة القوة الشرائية للسلع والمنتجات مرة أخرى.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق، ورحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار الشهور الماضية بين الارتفاع والانخفاض، كالتالي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم

أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار بورصة الدواجن استقرت خلال الشهور القليلة الماضية، بعد اقترابها من الأسعار الطبيعية لها، ليسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع 20 جنيهًا، ما جعله يقترب من تكلفة الإنتاج بشكل كبير، والتي تقدر قيمتها بـ22 جنيهًا، لتصل للمستهلك النهائي بسعر 25 جنيهًا.

وأوضح أن تلك الأسعار لم تكن ثابتة بشكل أساسي على جميع الأسواق، حيث من الممكن أن ترتفع أو تنخفض بشكل طفيف عن هذا السعر.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض 29 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 31 و 33 جنيهًا بحسب المنطقة، وتراوح سعر الكيلو جرام دجاج الأمهات البيضاء بين 16 و17 جنيهًا للكيلو.

بينما تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 7 إلى 9 جنيهات، وسجل الكتكوت "ساسو" 4.50 جنيهات والكتكوت البلدي 3.25 جنيه.

إنتاج مصر من الدواجن

وفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحي.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وكانت تعافت بورصة الدواجن جزئيًا بسبب عودة الطلب مرة أخرى على اللحوم البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها خلال الأيام الماضية.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعلق رئيس الشعبة على توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نظرا لعدم إمكانية توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة القوة الشرائية، حيث إن هذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.