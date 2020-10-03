طبيب "ترامب": عانى من السعال والإرهاق أمس.. والآن يتحسن بشكل كبير

قال الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس ممتن كثيرًا للصلوات والدعم الذي يحظى به هو وزوجته بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موجهًا الشكر والتقدير للفريق الطبي بالمستشفى العسكري الذي يقطن فيها الرئيس ترامب، حيث إن المستشفى تؤمن كافة المستلزمات اللازمة.

وأضاف الطبيب، خلال مؤتمر عرضته قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الرئيس الأمريكي صباح اليوم كان بصحة جيدة جدًا، موضحًا أن الرئيس جاء للمستشفى كإجراء احترازي، حتى تراقب المستشفى حالته، حيص يجب أن يتم متابعة حالته أولا بأول في الـ72 ساعة الأولى من الأسبوع الأول من إصابته بالفيروس .

وتابع :" أمس كان الرئيس ترامب مرهقًا وكان يعاني من السعال، هو الآن يشعر بتحسن كبير".

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقلت الشبكة في تقرير نشرته، اليوم السبت، عن مستشار لترامب قوله إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلاً: "الوضع خطير".

وأوضح المستشار، حسب التقرير، أن ترامب يعاني من حالة التعب والإنهاك القصوى المستمرة، بالإضافة إلى "بعض المشاكل التنفسية".