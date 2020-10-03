الفريق المعالج لـ ترامب: أجرينا فحصا ثانيا للرئيس أكد إصابته بكورونا

أعلن الفريق المعالج للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الرئيس ليس على الأوكسجين، ولا يعاني صعوبة في التنفس، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأوضح الفريق، أن ترامب تلقى مضادا حيويا وسيعالج برمديسيفير لمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن الرئيس لم يحتج إلى الأوكسجين اليوم، ويتنفس بصورة طبيعية.

وأضاف الفريق المعالج لترمب، "نقيم حالة الرئيس يوما بيوم، ولا مؤشرات على احتياجه للأوكسجين"، مشيرا إلى أن ترامب كانت لديه حمى خفيفة الخميس والجمعة.

وأكد الفريق المعالج لترامب، أن الرئيس لم يأخذ الأوكسجين لا اليوم ولا أمس، موضحا أنه عانى من سعال وحرارة خفيفة، قائلا "أجرينا فحصا ثانيا للرئيس أكد إصابته بكورونا".

وتابع الفريق، أن ترامب سيبقى في المستشفى لحين التأكد من الشفاء، مؤكدا أن ضغط الدم لدى ترامب وضربات القلب في مستوى جيدا جدا.

ولفت الفريق المعالج لترامب، أن وضع السيدة الأولى ميلانيا ترامب جيدا جدا، ولا حاجة لدخولها إلى المستشفى.