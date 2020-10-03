جمال شيحة: ترامب قد يحتاج إلى أدوية غير تقليدية لكي يشفى من كورونا

قال الدكتور جمال شيحة أستاذ الجهاز الهضمي، إن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا، تعني أن هذا المرض سهل العدوى، وأنه لا يوجد أحد لديه المناعة الكاملة ضده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن ترامب، يقع في دائرة الأفراد المعرضين لمضاعفات المرض بسبب عمره البالغ 74 عامًا، كما أنه يعاني نسبيًا من السمنة، كما يتناول أدوية لعلاج أمراض أخرى مثل علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وتابع، أن هناك بعض الأشياء في صالح ترامب، وهي أن الصحة العامة جيدة، كما أن معنوياته جيدة، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بتطور المرض، مشيرًا إلى وجود أنباء بحصول ترامب على دواء تحت التجربة لعلاج كورونا، وهو ما يجعله في دائرة الخطر: "في كلام إنه هياخد كوكتيل من الأجسام المضادة، وهو دواء جديد لم توافق عليه الـFDA، وهو ما يشير إلى أن حالته الصحية غير بسيطة، وقد يحتاج إلى أدوية غير تقليدية".

وأعلن الفريق المعالج للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الرئيس ليس على الأوكسجين، ولا يعاني صعوبة في التنفس، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأوضح الفريق، أن ترامب تلقى مضادا حيويا وسيعالج برمديسيفير لمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن الرئيس لم يحتج إلى الأوكسجين اليوم، ويتنفس بصورة طبيعية.

وأضاف الفريق المعالج لترمب، "نقيم حالة الرئيس يوما بيوم، ولا مؤشرات على احتياجه للأوكسجين"، مشيرا إلى أن ترامب كانت لديه حمى خفيفة الخميس والجمعة.

وأكد الفريق المعالج لترامب، أن الرئيس لم يأخذ الأوكسجين لا اليوم ولا أمس، موضحا أنه عانى من سعال وحرارة خفيفة، قائلا "أجرينا فحصا ثانيا للرئيس أكد إصابته بكورونا".

وتابع الفريق، أن ترامب سيبقى في المستشفى لحين التأكد من الشفاء، مؤكدا أن ضغط الدم لدى ترامب وضربات القلب في مستوى جيدا جدا.

ولفت الفريق المعالج لترامب، أن وضع السيدة الأولى ميلانيا ترامب جيدا جدا، ولا حاجة لدخولها إلى المستشفى.