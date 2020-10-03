 محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير منطقة "محسن الكبرى" بـ108 ملايين جنيه

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في جولة تفقدية موسعة أعمال تطوير منطقة مربع "محسن الكبرى"، بنطاق حي المنتزة أول، والتي بدأت بداية في شهر يوليو الماضي، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 108 ملايين جنيه.

رافق المحافظ خلال جولته كل من المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي أول المنتزه، والمهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل، ومسئولي الجهات المعنية، وتشمل أعمال التطوير رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تتم على قدم وساق، معرباً عن توقعه أن ينتهي العمل بها قبل المدة المقررة، خاصةً أعمال الرصف ورفع الكفاءة التي تتم في نحو 330 شارع، بإجمالي 35 ألف متر، لافتا إلى أن زيارة اليوم جاءت من أجل أهالي المنطقة، وطمأنتهم والاستماع إلى مشكلاتهم.

وعلى الصعيد ذاته، شدد محافظ الإسكندرية على مسئولي شركة "نهضة مصر" للنظافة، ومسئولي حي المنتزة أول، بضرورة رفع القمامة أولاً بأول، مؤكداً أن "هذا الأمر غير مقبول تماماً، وغير مسموح بتراكم القمامة بهذا الشكل"، وكلف المسئولين بضرورة المتابعة يومياً، ومحاسبة أي مخالف أو مقصر.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر من العام الماضي، مع صندوق تطوير العشوائيات، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتطوير 7 مناطق غير مخططة بمحافظة الإسكندرية، تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه.