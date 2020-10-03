وزير السياحة: اكتشافات "سقارة" عمرها 2600 عام لعائلات عاشت في "منف"

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن اكتشافات منطقة سقارة ترجع إلى العصر المتأخر وعمرها 2600 سنة، وخرج حتى الآن 59 تابوتا، وهناك المزيد الذي لم يخرج بعد، وهذا اكتشاف هام جدا، حيث إنه يعد أحد مواقع التراث العالمي، موضحًا أن التوابيت لكهنة وكبار موظفين عاشوا في منطقة منف، وهم مجموعة من العائلات تجمعهم صلات قرابة.

وأضاف "العناني"، خلال حواره في برنامج "من القاهرة"، الذي يُعرض على شاشة "سكاي نيوز عربية"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه تم استقبال 300 ألف سائح من 15 دولة خلال الفترة الأخيرة، حيث إن مصر من البلاد المكشوفة خاصة أن بها مدن سياحية عديدة مثل دهب وسيوة ونويبع وشرم الشيخ ، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين السياح.

وتوقع وزير السياحة والآثار، أن يأتي السياح إلى مصر من كافة دول العالم في المستقبل القريب، حيث إن دول العالم أجمع قررت أن تتعايش مع فيروس كورونا المستجد، كما أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية للسياح، منها الغاء رسوم التأشيرة السياحية حتى 30 أبريل المقبل، لدعم القطاع السياحي بتوجيهات من رئيس الجمهورية، حتى لا يتم التخلي عن أي عمالة بالقطاع .

وشهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، فتح تابوت من توابيت كشف سقارة الجديد، والذي نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في الكشف عنه ضمن 59 تابوتا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، وذلك على هامش إعلانه تفاصيل الكشف الأثري بالمنطقة.

ومن جهتها قامت وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الإجتماعي للترويج لهذا الكشف الأثري، كما أعرب عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس فى فيلم ترويجى عن إعجابه بما كشفت عنه البعثة الاثرية المصرية من مجموعة من التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة منذ دفنها منذ حوالي 2500 عام داخل بئر للدفن على عمق 11 مترا بجبانة سقارة.