سقوط 10 قذائف بالأراضي الإيرانية جراء المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، سقوط 10 قذائف داخل الأراضي الإيرانية جراء المعارك في إقليم قره باغ بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.

وقال محافظ مدينة خدا آفرين شمال غرب إيران، علي أميري راد، إن سقوط القذائف داخل الأراضي الإيرانية متواصل منذ أيام جراء المعارك في قره باغ بين وأذربيجان وأرمينيا وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأضاف أميري راد أن 10 قذائف على الأقل سقطت، عصر اليوم السبت، في مناطق غير مأهولة بالسكان في قريتي قلي بيكو وخلف بيكو في المحافظة، من دون أن تحدث أية خسائر.

وعبر محافظ خدا آفرين عن قلقه إزاء تجمع السكان على المناطق الحدودية لمشاهدة المعارك العسكرية على الطرف الآخر من الحدود، داعياً الأهالي إلى تجنب التجمع بسبب ما وصفه " الأمن المتزعزع" في المنطقة الحدودية.

وسجل سقوط أكثر من 35 قذيفة هاون حتى الآن في الأراضي الإيرانية المتاخمة لمناطق النزاع العسكري في قره باغ، وتسبب بعضها بخسائر في وحدات سكنية وإصابة طفل صغير، وهجرة بعض السكان إلى مناطق آمنة.

ويأتي هذا الحادث بعد أن حذرت طهران، في وقت سابق من السبت، طرفي النزاع في قره باغ من شن أي اعتداء على أراضي إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "نؤكد عدم قبول وتحمل أي اعتداء على أرضنا من قبل أي من الأطراف المتنازعة ونحذر جميع الأطراف بجدية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة في هذا الصدد".