بسبب "كيلو كرشة".. نجار يقتل زوجته في الشرقية

تحولت حياة "نورهان" التي كانت محط أنظار شباب قريتها أنشاص البصل بالزقازيق، حيث يتهافتون عليها رغبة في الزواج منها لجمالها وحسن أخلاقها، إلا أنها اختارت ابن عمتها العامل في مجال النجارة، وتزوجا فى حفل شهدت له قريتهما، وانتقلت للعيش معه في عزبة تابعة للقرية، لكن الجحيم كان في انتظارها طيلة فترة زواجتها التي انتهت بجريمة قتل مروعة تركت خلفها طفلة لم تكمل عامها الأول.

بدأت الخلافات بين الزوجين واحتدت شدتها بسبب عصبية الزوج، واعتياده التعدي علي زوجته بالسب والضرب، حتى تدخلت الأسرتان أكثر من مرة، لتعود الحياة إلى طبيعتها مجددا، وأنجبت طفلة، كانت تعاني من ثقب بالقلب.

صباح الأحد الماضي، كانت الأمور تسير على ما يرام، وتوجهت "نورهان" للتبضع وشراء احتياجات منزلها، بعدما حصلت على 200 جنيه من زوجها، الذي اشترط عليها شراء طلبات بـ 150 جنيها فقط، لكنها رأت "كرشة" لدى أحد جزاري القرية، وقررت شراء كيلو منها؛ لإعداد وجبة غداء لزوجها، الذي قرر التخلص منها ومعاقبتها على ذلك، وكأن حياتها تساوي الجنيهات المعدودة التى انفقتها زيادة على المحدد لها.

عاد الزوج إلى المنزل، مساء اليوم نفسه، وتحدث إليها في أمور منزلهما وعلم أنها أشترت متطلبات بزيادة 50 جنيها على المحدد لها، فانهال عليها ضربا، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

سمع أحد أهالي القرية صوت ما يجري داخل المنزل، فأجرى اتصالا بخال المجني عليها، والذي أخبر والدها، وتوجها سويا إلى المنزل هناك، وتفاجآ بوفاتها.

حاولت شقيقة الزوج منعهما من الدخول إلى المنزل ومشاهدة الجثة، إلا أنهما والأهالي الذين تجمعوا تمكنوا من ذلك، ولاحظوا وجود كدمات في أنحاء جسدها.

حضر مفتش الصحة إلى مكان الحادثة، ولم يُصرح بالدفن بعدما لاحظ وجود شبهة جنائية، وأبلغت الشرطة التي حضرت إلى المكان، وحررت محضرا، وأخطرت النيابة العامة، التى ناظرت جثة الزوجة المجني عليها، وأمرت بالتشريح؛ لبيان سبب وكيفية الوفاة.

وأمرت النيابة العامة، بحبس الزوج المتهم 4 أيام، على ذمة التحقيقات التى تجري معه، ومثل أمام قاضي المعارضات بالمحكمة الجزئية المختصة، والذي أمر بتجديد حبسه لمدة 15 يوما أخرى، للسبب ذاته.