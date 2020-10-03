أصحاب شركات سياحة عن عودة رحلات العمرة: "مستنيين قرار"

عبر عدد من أصحاب شركات السياحة، عن فرحتهم بعودة رحلات العمرة للسعوديين المقيمين بالمملكة السعودية غدا، وانتظارهم بـ "فارغ الصبر" إعلان السلطات السعودية الإجراءات والاشتراطات الاحترازية لعودة رحلات العمرة الخارجية من باقي الدول، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمفترض الإعلان عنها فى منتصف الشهر الجارى، على أن تبدأ رحلات العمرة مرة أخرى بداية من شهر نوفمبر المقبل، بعد توقف دام لعدة أشهر، بسبب ظهور الفيروس، مشيرين إلى إقبال المعتمرين عليهم خلال هذه الفترة، لكنهم ينصحوهم بتأجيل الحجز لحين الإعلان رسميا عن بداية موسم العمرة.

"سمعنا إن رحلات العمرة ممكن تبدأ من الشهر الجاي، وبنتمنى إنه يحصل" بهذه الكلمات بدأ محمود العجواني، صاحب أحد شركات السياحة، بمحافظة الغربية، حديثه عن عودة رحلات العمرة للسعوديين والمقيمين بالمملكة غدا، والذي يأمل أن يعقبه استئنات رحلات العمرة من جميع الدول مرة أخرى، حتى يعود لممارسة عمله من جديد، فيقول: "من شهر 2 تقريبا وإحنا ما بنشتغلش، ومطالبين بدفع إيجارات ورواتب الموظفين"، مضيفا أنه سمع عن تحذير وزارة السياحة حول إعلان أي شركة لبداية حجز رحلات العمرة، والتزم به كي لا يتعرض للعقوبة المعلنة من قبل وزارة السياحة: "أي حاجة في صالحنا هنعملها، أهم شىء إننا نرجع نشتغل من تاني".

ووفقا للمؤشرات المعلنة حتى الآن عن عودة رحلات العمرة للقادمين من الخارج للسعودية، ستبدأ بداية من الشهر القادم، بحسب "العجوانى": "بتابع دايما أخبار العمرة سواء فى مصر أو السعودية، لكن لسه ما اتحددش ميعاد أخير، كلها معلومات".

من ناحيته، يقول أشرف المليجى، بإحدى الشركات السياحية بالقاهرة، إن هذه القرارت تبشر بقرب موعد استئناف رحلات العمرة مرة أخرى، وهو ما يساعد على تنشيط حركة العمل لديهم، بعد أشهر من التوقف، بسبب انتشار الفيروس: "موسم العمرة اللي فات ما حدش فينا كسب فيه جنيه، عكس ما كان بيحصل فى السنين اللي فاتت"، مضيفا أنه ينتظر إعلان السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية، ضوابط العمرة للمعتمرين من خارج المملكة، حتى يبدأ في فتح باب الحجز أمام الراغبين فى أداء العمرة.

وناشد "المليجي" المواطنين عدم القيام بأي حجوزات لبرامج العمرة خلال هذه الأيام، وانتظار إعلان وزارة السياحة فتح باب التقديم للعمرة، حتى لا يقعوا فى فخ "الشركات الوهمية".

لم يختلف الوضع كثيرا عند وليد شعبان، صاحب إحدى الشركات السياحية بمنطقة وسط البلد، الذي سمع عن القرار، ويري أنه سيحسن من الوضع الاقتصادى داخل الشركات بعد توقف قرابة 6 أشهر، ومنع المعتمرين من موسم العمرة خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب انتشار الفيروس، فيقول: "استنينا شهور طويلة من غير شغل، نستنى كمان شوية لحد ما الحال يرجع لطبيعته".

شعبان: فيه ناس كتير بتيجي تسأل عن بداية الحجز للعمرة

وأضاف أنه يشهد إقبال كبير من قبل المواطنين الذين ترددوا عليه أكثر من مرة، وتواصلوا مع الشركة من خلال أرقام الهواتف والإيميل الخاص بها، للسؤال عن حجز رحلات العمرة، ولكنه يخبرهم فى كل مرة إغلاق الحجز حتي الآن، لحين إشعار آخر.