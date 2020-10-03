مستشار حملة ترامب الأسبق يكذب CNN: "لا يعاني من صعوبة التنفس"

قال الدكتور وليد فارس، مستشار الحملة الانتخابية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أزمة انتشار فيروس كورونا، أثرت على الحملات الانتخابية، قبل إعلان إصابة ترامب به، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتى"، الذي يعرض على شاشة قناة "صدى البلد": "قبل إصابة ترامب ألغيت مهرجانات الحزب الديموقراطي، لكنها استمرت عند الجمهوري، وأعتقد أنه في مرحلة ما، سيتوقف الحزب الجمهوري، وحملة ترامب عن المهرجانات".

وتابع: "أعتقد أن الحملتين ستستمران على التلفزيون، والأون لاين مثل فيس بوك وتويتر وزوم".

وتابع، أنه من المرجح أن تكون المناظرة المقبلة بين ترامب ومنافسه جو بايدن تلفزيونية لكن منقسمة، وألا يكونا في مكان واحد، مشيرًا إلى أن الأمور قد تتغير.

وحول حالته الصحية، قال فارس: "يعاني من صوت أثناء التنفس، وهذا أمر عادي، وليس صعوبة في التنفس كما ذكرت شبكة CNN، التي تعبر مع الإعلام المعارض عن خطورة إصابته، وذلك حتى تطالب المعارضة بانسحابه من المعركة الانتخابية".

وشدد، على أن انسحاب ترامب من الانتخابات الجارية غير وارد في الوقت الحالي، لكن شيئًا ما قد يتغير إذا فقد ترامب وعيه، وعندها سيسلم كل الأمور إلى نائبه، وهو ما أكده الفريق الطبي المعالج له.