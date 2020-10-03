طبيب "ترامب": زوجة الرئيس لم تنقل للمستشفى لأن حالتها جيدة

قال أحد الأطباء بالفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتم مناقشة كافة الأمور الخاصة بحالته الصحية، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ويتم تقييمه بشكل يومي، موضحًا أنه سيتم النظر إلى مدى إمكانية عودته للبيت الأبيض؛ لاستكمال علاجه هناك من عدمه.

وأضاف "الطبيب"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "سكاي نيوز عربية"، أنه ليس هناك مخاطر معينة في حالة الرئيس ترامب، إذ أنه يبلغ من العمر 74 عامًا، مؤكدًا أنه بحالة جيدة ونشيط، ويزاول أنشطته اليومية، وقادر على القيام بأعماله ومهامه، ونبضات قبله مثل أي شخص في السبعين من عمره.

وتابع الطبيب: "ضغط الدم لدى الرئيس ترامب الآن هو كما كان في سابق عهده، 1 إلى 10 المستوى طبيعي، كما كان قبل الإصابة، ونقل للمستشفى لأنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة الأولى لم تنقل؛ لأن حالتها جيدة جدا، ويمكنها العلاج في البيت الأبيض".

تناولت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، خبر إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا بشىء من عدم التصديقح إذ رصد تقرير منشور في صحيفة النيويورك تايمز اليوم، يشكك في حالة ترامب، بعنوان "الليبراليون يسألون: لماذا نعتقد أن ترامب مصاب بالفيروس؟".

وجاء في تقرير الصحيفة: "أثار إعلان الرئيس ترامب يوم الجمعة عن إصابته بفيروس كورونا موجة من التغريدات والمنشورات على فيسبوك مع لازمة مشتركة، خاصة على اليسار: لماذا يجب أن نصدقه؟".

وأضاف التقرير: "لم يكن هناك دليل على أن السيد ترامب كان يكذب، لكن بين عشية وضحاها، نُشرت مئات التغريدات التي ألقت بظلال من الشك على إصابة الرئيس بفيروس كورونا".

وتابع تقرير النيويورك تايمز: "أصدر البيت الأبيض عدة بيانات تؤكد حالة ترامب، أكد طبيبه نتيجة الاختبار الإيجابية، وقال مارك ميدوز، رئيس ديوان الرئيس، إن السيد ترامب يعاني من أعراض خفيفة لـCovid-19".