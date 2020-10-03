أستاذ كبد وجهاز هضمي: حالة ترامب الصحية ليست بسيطة

قال أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني، إن ذهاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المستشفى، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، يعني أن حالته ليست بسيطة، لكنها معقدة إلى حد ما، بسبب كبر سنه ومعاناته في السمنة، وأنه يكثر من تناول الكحوليات.

وأَضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن علاج كورونا الحالي، ليس علاج للفيروس فقط، لكنه مجموعة من البروتوكولات، تشمل مضاد للفيروس، ومضادات للتجلط، ومضادات للالتهابات، وتخصص للحالات الحرجة، التي تشتكي من صعوبة في التنفس.

وحول إعلان البيت الأبيض، تناول الرئيس الأمريكي عقار ريمديسيفير، قال إن هذا العقار لا يحصل عليه الحالات البسيطة، وبالتالي فإن حالة ترامب ليست بسيطة، حيث يحسن الحالة الصحية، ويقلل البقاء في المستشفى من أسبوع إلى 5 أيام، لكنه ليس الدواء الذي يشفي من الفيروس.

وأردف، أن كورونا ليس فيروسًا سهلًا، لكنه يسبب مشكلات صحية كثيرة، من ضمنها جلطات في المخ والقلب والصدر، قد تؤدي إلى الوفاة؛ ومن ثم فإن علاج كورونا معقد للحالات الحرجة.