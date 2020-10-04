"مين ابن مين؟".. إطلالات الفنانات مع أبناءهم تثير تساؤلات المتابعين

فاجأت المطربة أنغام جمهورها بصورة ابنها الشاب عمر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ إذ نشرت مجموعة صور تجمعهم على البحر، بمناسبة عيد ميلاده، معلقة: "‏يوم 3 أكتوبر فرحت أول فرحة حقيقية في حياتي لما شرفت حياتي يا روحي..‏كل سنه وانت طيب يا نور عيني ⁧‫عمر".

وفاجأت الفنانة غادة عادل، منذ أيام الجمهور بابنها الشاب، وهي تحتضنه، وهنأته بعيد ميلاده عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حبيب قلب أمك، ربنا يحميك حبيبي ويسعد قلبك".

وانهالت عليها تعليقات من الجمهور، أن ابنها يبدو أكبر منها، متسائلين: "متي تزوجت لتنجب شاب في هذا العمر؟"، واعتقد البعض أنه زوجها الجديد بعد انفصالها عن المخرج مجدي الهواري.

كما أن الديفا سميرة سعيد، روجت منذ أيام للموسم الأول لبرنامج "ذا فويس سينيور"، من خلال نشرها سيشن صور خاصة بها، بالاضافة لآخر خاص يجمعها بابنها الشاب "شادي"، مصاحبة الصور أغنية: "يا صوت شادي يا أحلي كلام ... سمعك ملاني بالأحلام وطول عمري مليش غيرك ومخدش خطوة من غيرك»، والتي أطلقتها منذ أعوام خصيصا له.

وحرصت الديفا منذ فترة، وبعد عوده ابنها من الخارج بعد انتهاء دراسته، أن تظهر معه بفيديوهات راقصة تجمعهما، وتنشرها عبر "انستجرام".

وتحرص الفنانة هيدي كرم كل فترة علي نشر صور تجمعها بابنها الشاب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقة عليها: "حبيبي"، ما دفع الجمهور إلى سؤالها: متي تزوجت لتنجب شاب كبير؟؛ فأجابت قائلة: إنها تزوجت في سن الـ17عاما، وصداقتها لابنها هي التي تظهر تقارب سنهما.

وظهرت مؤخرا هيدي كرم بصحبة ابنها عبر "انستجرام" وهي تحتضنه وتقبله، بمناسبة عيد ميلاده، ونجاحه، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي الوحيد"، وتفاعل معها عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنانه الاستعراضية دينا.