المتحدث باسم "التنسيقية": أنشأنا مركزا للأبحاث السياسية لدعم النواب

قال المهندس كريم عبدالعاطى، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن «التنسيقية استطاعت على مدار عامين أن تتقدم بخطى ثابتة فى الساحة السياسية، وأن تحظى بثقة القيادة السياسية، ولها صدى كبير بالمجتمع، وتكمن قوتها فى التعددية والتنوع داخلها وهذه إحدى نقاط القوة، فضلاً عن أنها تضم عدداً كبيراً من الشباب المثقف الواعى من مختلف التوجهات، وتجمع هؤلاء الشباب مساحة صلبة وثابتة لخدمة المجتمع العام»، لافتاً إلى أن شعارها «سياسة بمفهوم جديد»، استطاعوا من خلاله تقديم مساحة ورؤية مختلفة عن أى وقت سابق، والجمع بين العمل السياسى والعام الذى يهتم بشئون المواطنين، ويتفاعل مع قضاياهم ومشكلاتهم وتطلعاتهم.

وأوضح «عبدالعاطى» أن «التنسيقية خلال الفترة السابقة تبنت خطة تطوير الأداء، وهى من التحركات المهمة لمواكبة الانتشار والتوسع وزيادة الدور السياسى، خاصة بعد أن أصبح لها 6 نواب للمحافظين وتحركاتهم تحظى بقبول ورضا عام، علاوة على 5 نواب بالشيوخ ومرشحى النواب»، لافتا إلى أن «ملامح خطة تطوير الأداء بإنشاء مركز الأبحاث السياسية، وهو خطوة جادة ومهمة ليكون للتنسيقية مركز لتقديم دراسات سياسية، ويكون له دور تشريعى مساعد للنواب، والعمل على رفع وتحسين أدائهم، إضافة إلى إنشاء مركز إعلامى لإصدار البيانات والنشرات الخاصة بالتنسيقية، فضلاً عن لجان نوعية تضم «خلايا نحل» تبذل جهداً كبيراً.

"الوطن" تستضيف 10 من مرشحي "التنسيقية" في ندوة

و استضافت "الوطن" 10 من أعضاء ومرشحى «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، في ندوة، مع بداية انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب.

وتحدث المشاركون عن دور التنسيقية في دعم الشباب تحت مظلة واحدة من مختلف الاتجاهات، مستعرضين أهم ملامح الأجندة التشريعية التى سيتبنونها، حال فوزهم، وأيضا رؤيتهم لعدد من الملفات والقضايا السياسية.

وأكد الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، في الندوة، أن تجربة التنسيقية استطاعت أن تثبت نجاحها على مدار عامين، وتمكنت من ضم شباب متنوع من عدة توجهات على أرضية وطنية واحدة، خصوصا أنها تضم أطيافا من اليسار واليمين، وبينهم جميعا تنسيق رائع، واستطاعوا تجاوز أى تحدٍ، وهذه خطوة مهمة، وإضافة للحياة السياسية، لافتا إلى أن العديد منهم تُوجت مجهوداتهم بمهام جديدة، فخرج من بينهم 6 نواب للمحافظين، و5 بمجلس الشيوخ، و32 مرشحاً فى انتخابات مجلس النواب أغلبهم يخوض السباق على "القائمة الوطنية من أجل مصر.