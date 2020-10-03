معركة أرقام المرشحين لـ"النواب" في الدقهلية تنتقل إلى الإدارية العليا

انتقلت معركة أرقام ترتيب المترشحين علي المقاعد الفردية لمجلس النواب في الدقهلية إلي المحكمة الإدارية العليا، بعد أن رفضتها محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، والتي يتنازع عليها مرشحي حزب مستقبل وطن، مع عدد من المترشحين المستقلين.

"رعب وأبو العلا" يطالبون بتغيير أرقامهم

فيطالب المرشح أشرف الشبراوى أبو العلا برقم " 2" في دائرة دكرنس وبنى عبيد وشربين، بدلا من رقم "4" والذي ظهر به في الكشوف الابتدائية للمتقدمين للترشح في الدائرة ، وكذلك الحال للمترشح المهندس أحمد رعب في دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد والذي يطلب رقم " 2" بدلا من رقم " 3 " والذي ظهر به في الكشف.

وأكدوا في دعواهم أن ما حدث من التعديل والتبديل أحدث البلبلة والتخبط والشكوك في نفس الطاعنين والناخبين، مطالبين بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار وفقا لما جاء في الدعوى.

"الخشب" أنا الأخير بالكشف

وتقدم اللواء أحمد حسين الخشب، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا ـ بطعن ضد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020 يطالب فيه بأن يكون الأخير بين المترشحين إلا أنه فوجئ بوجود اسمين لمترشحين بعده.

وأكد الخشب في طعنه " أنه بعد الاطلاع على الكشوف التي تحتوي على أسماء المتقدمين للانتخابات تبين وجود عدد 2 اسم تم قبول أوراقهم بعد انتهاء المدة المحددة للترشح للانتخابات . حيث أنني آخر من تقدم بأوراقه في نهاية المدة القانونية المحددة للتقديم وبالرغم من ذلك تبين وجود هذين المرشحين في كشوف المتقدمين للانتخابات بعدي "

ورفضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة هذه الدعاوي القضائية وإحالتها جميعا إلي المحكمة الإدارية العليا، والتي من المنتظر أن تصدر أحاكمها خلال ساعات.

كما رفضت المحكمة دعوي إحدى المترشحات والتي جري استبعادها من كشوف المترشحين بسبب نتائج تحاليل المخدرات، وطالبت بإدراجها اسمها، ولجأت المترشحة إلي الإدارية العليا للطعن في الحكم.

الطعن على استبعاد "مطاوع ونجله"

وقضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بقبول الطعن في كل من الدكتور طلعت مطاوع، عضو مجلس الشعب الأسبق، ونجله الدكتور عبد الحميد طلعت مطاوع، طبيب مخ وأعصاب بجامعة عين شمس ، وقررت استبعادهما من قوائم المترشحين لعضوية مجلس النواب القادم بدائرة بلقاس، لأن النائب السابق يؤدي الخدمة العسكرية لأنه عندما كان في سن التجنيد كان يحمل الجنسية الأمريكية، بينما نجله يحمل الجنسية الأمريكية.