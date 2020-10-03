الذهب يتراجع 4 جنيهات بنهاية التعاملات.. وعيار 24 يسجل 947 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا بمقدار 4 جنيهات خلال نهاية التعاملات اليومية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصرية 829 جنيها، مقابل 832 بالتعاملات الصباحية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، السبت الموافق 3 أكتوبر الجاري، والتي شهدت انخفاضا طفيفا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 945 و947 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 827 و829 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 709 و711 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و632 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي وضع كثيرين من المقبلين على شراء المعدن الأصفر، في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.