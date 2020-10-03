أسعار الذهب اليوم السبت 3-10-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية في بداية تعاملات اليوم السبت 3 أكتوبر، بسبب إغلاق البورصات العالمية، وسط توقعات باستمرار ثبات أسعار المعدن الأصفر خلال يومي السبت والأحد.

وشهد المعدن النفيس حالة كبيرة من الاضطرابات جعلته يرتفع بنسبة تتجاوز 50% من بداية العام حتى الآن، ورغم وجود حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الفترة الماضية، نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تخطى سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز 1000 جنيه منذ نحو شهرين.

وتقدم "الوطن"، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 949 و951 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 830 و8232 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 711 و713 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و608 جنيهات.

الذهب في أسواق المال

ووفقًا لتقرير موقع "سكاي نيوز العربية"، قفز الذهب بأكثر من واحد بالمئة ليتماسك فوق حاجز 1900 دولار، على خلفية تجدد الآمال في تحفيز أميركي يمكن أن يسهم في تخفيف المتاعب الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، كما دعم نزول الدولار الإقبال على المعدن.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1907.46 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 22 سبتمبر عند 1911.66 دولار.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بزيادة 1.1% عند 1916.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة ثلاثة بالمئة إلى 23.92 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 897.71 دولار للأوقية، فيما ربح البلاديوم واحدا بالمئة ليبلغ 2317.62 دولار للأوقية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وقال وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنّ الارتفاع في الأسعار مرتبط بوصول سعر الأوقية لتصبح 1885.20 دولار، وكذلك والمضاربة في البورصات العالمية والأسواق، مشيرًا إلى أنّه رغم التذبذب في أسعار الذهب، إلا أنّه لا يزال الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

نصائح لشراء الذهب

ونصح نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إنّ الفترة الحالية هي الأنسب لشراء الذهب، نظرًا لما تشهده الأسعار من انخفاض مقارنة بموجة الارتفاع التي اجتاحت السوق المالية، لتعاود الأسعار الاقتراب من المعدلات الطبيعية مره أخرى.

كما وجّه نصائح للمواطنين المقبلين على الشراء بالاستثمار بشراء السبائك الذهبية، ومحاولة تجنب شراء المشغولات حتى لا تتأثر بثمن المصنعية عند البيع، كما يجب الذهاب إلى تاجر يكون على معرفة بالأسرة، وسبق التعامل معها.

وأوضح أنّ قرار خفض سعر الفائدة، سيكون بمثابة قرار التحفيز والتشجيع على الاستثمار في الذهب لا محالة في السبائك، وأعيرة 21 و24، ويفضل المواطن المصري الاحتفاظ به في شكل سبائك ذهبية أو جنيهات ذهب، كي لا يتعرض لخسارة المصنعية في حال رغبتهم في بيع مقتنياتهم.