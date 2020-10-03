صور من المستشفى الذي يقيم به «ترامب» لتلقي العلاج من كورونا

يتلقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، بمستشفى والتر ريد العسكرى.

وقبل قليل، قدم ترامب الشكر للفريق الطبي، الذي يعالجه في مركز والتر ريد الطبي، فى تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، قائلا: "بمساعدة الفريق الطبي أشعر بأنني بخير".

وقال ترامب، "لقد حققنا تقدما هائلا في مواجهة وباء كورونا خلال 6 أشهر"

وسبق أن أعلن البيت الأبيض، إصابة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفيروس كورونا، موضحا أن ترامب يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا، وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام، كإجراء احترازي.

وقال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شون كونالي، أن وضع الرئيس الصحي جيد جدا.

وأوضح كونالي، خلال إحاطة حول صحة الرئيس ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا، أوصينا بانتقال الرئيس إلى مستشفى "والتر ريد" كإجراء احترازي، منوها بأن ترامب كان يعاني من سعال خفيف، لكنه بدأ في التحسن.

وأعلن الفريق المعالج للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الرئيس ليس على الأكسجين، ولا يعاني صعوبة في التنفس.

وأوضح الفريق، أن ترامب تلقى مضادا حيويا وسيعالج برمديسيفير لمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن الرئيس لم يحتج إلى الأكسجين اليوم، ويتنفس بصورة طبيعية.

وأضاف الفريق المعالج لترامب، "نقيم حالة الرئيس يوما بيوم، ولا مؤشرات على احتياجه للأكسجين"، مشيرا إلى أن ترامب كانت لديه حمى خفيفة الخميس والجمعة.

وأكد الفريق المعالج لترامب، أن الرئيس لم يأخذ الأكسجين لا اليوم ولا أمس، موضحا أنه عانى من سعال وحرارة خفيفة، قائلا "أجرينا فحصا ثانيا للرئيس أكد إصابته بكورونا".

وتابع الفريق، أن ترامب سيبقى في المستشفى لحين التأكد من الشفاء، مؤكدا أن ضغط الدم لدى ترامب وضربات القلب في مستوى جيدا جدا.

ولفت الفريق المعالج لترامب، أن وضع السيدة الأولى ميلانيا ترامب جيدا جدا، ولا حاجة لدخولها إلى المستشفى.

ورأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد قبل شهر فقط من انطلاق سباق الرئاسة الأمريكية، يشكل تهديدًا جديدًا ويضفي مزيدًا من الضبابية على مصير واحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية "اضطرابًا" و"غموضًا" منذ عقود طويلة.

وذكرت الصحيفة، في سياق تعليق بثته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن بقاء الرئيس في العزل أو الحجر الصحي حتى وإن لم يكن عاجزًا، كفيل بأن يحمل في طياته تداعيات على الأمن وفاعلية الحكومة الأمريكية في أفضل حالاتها، ناهيك عن أن ذلك يحدث قبل شهر فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن إصابة ترامب بالفيروس ستترك آثارًا "مباشرة" على المناخ السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث تجلب معها حقيقة ووحشية الوباء، الذي كثيرًا ما قلل من جديته مسؤولون أمريكيون الذين شككوا أيضًا في أهمية التدابير الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية مقارنة بدول أخرى.