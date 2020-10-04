متحدث"حماة الوطن": "القائمة الوطنية" هدفها لم شمل القوى السياسية

أكد اللواء محمد الغباشى، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس النواب هدفها لم شمل القوى السياسية بعيداً عن التشرذم الذى قد ينتج عن المنافسة على المقاعد، وستكون خطوة فى اتجاه النهوض بالحياة الحزبية، مشيراً إلى أن فكرة الائتلافات البرلمانية سابقة لأوانها.. وإلى نص الحوار:

ما رأيك فى فكرة تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات البرلمان؟

- القائمة الوطنية تضم 12 حزباً سياسياً، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جاءت فى الأساس لصالح مصر وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية الضيقة فى ظل التحديات التى يواجهها الوطن على جميع المستويات داخلياً وخارجياً.

كيف ترى تأثير القائمة على الحياة السياسية؟

- تكتل الأحزاب من مختلف التوجهات والأيديولوجيات فى القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب يعتبر لم شمل للقوى السياسية بعيداً عن التشرذم الذى قد ينتج عن المنافسة على المقاعد، وأرى أنها خطوة إيجابية فى اتجاه النهوض بالحياة الحزبية.

ما مصير القائمة بعد انتهاء العملية الانتخابية؟

- القائمة الوطنية تحالف انتخابى فقط يشارك فيه الحزب بـ19 مرشحاً، ينتهى بانتهاء الحدث، وبعدها كل حزب سيعبر عن توجهاته السياسية وبرنامجه داخل مجلس النواب، وفكرة الائتلافات البرلمانية سابقة لأوانها لأنها تحددها نتيجة العملية الانتخابية.

محمد الغباشي لـ" الوطن": نستهدف تشريعات تمس حياة المواطنين

هل احتواء القائمة الوطنية على أحزاب مختلفة الأيديولوجية فى صالح البرلمان؟

- نعم؛ أعطت الفرصة لكل الأحزاب التى تختلف فى الأيديولوجية أن يكون لها تمثيل برلمانى، وذلك سيحدث التنوع داخل مجلس النواب فى الرؤى والأفكار، وتضم القائمة مجموعة من القامات السياسية والشباب والمرأة الذين يستطيعون أن يكونوا إضافة حقيقية للمنظومة التشريعية والارتقاء بها، وإن كنت أتمنى أن يكون التحالف متجانس الفكر والتوجه السياسى ولكن ليس فى الإمكان أبدع مما كان.

ما مدى جاهزية حزب حماة الوطن لانتخابات مجلس النواب؟

- الحزب مستعد بشكل جيد منذ فترة طويلة لخوض انتخابات مجلس النواب على مستوى القوائم مع التحالف الانتخابى الذى يضم 12 حزباً فى القائمة الوطنية من أجل مصر، وندفع بمرشحين على المقاعد الفردية فى العديد من الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

ما خطتكم لدعم مرشحى الحزب فى الانتخابات؟

- شباب الحزب يتأهبون لانطلاق فترة الدعاية الانتخابية لبدء النزول إلى الشارع وسط المواطنين لتعريفهم بالمرشحين وبرنامجنا الانتخابى، وأبلغنا أمناء الحزب بالمحافظات بالاستعداد، وستقوم الهيئة العليا للحزب بعمل جولات فى أمانات المحافظات وعقد ندوات لتقديم كل أوجه الدعم للمرشحين فى الدوائر الانتخابية، فضلاً عن المشاركة مع أحزاب التحالف الانتخابى لدعم القائمة الوطنية فى الانتخابات فى الأربعة قطاعات بالجمهورية.

لدينا مقترحات لتطوير الصحة والتعليم ونتبنى مشروعاً لإحياء مكارم الأخلاق

ما برنامج الحزب الذى سيعمل عليه خلال المرحلة المقبلة؟

- بعد الانتخابات ستجتمع الهيئة العليا للحزب مع نواب الحزب، وسيتم الاتفاق على خطة عمل الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وسنحدد فيها عدداً من مشروعات القوانين التى يستهدف الحزب العمل عليها؛ على رأسها التشريعات التى تمس حياة المواطنين، ومقترحات حول تطوير ملفات الصحة والتعليم، بجانب القوانين التى لم تخرج خلال الفصل التشريعى الماضى؛ منها قانون الإدارة المحلية، ونتبنى مقترح مشروع قانون لإحياء مكارم الأخلاق والارتقاء بها فى المجتمع، ونحتاج أن تتكاتف فيها جميع المؤسسات. وعلى رأسها وزارات الإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والشباب، مع إعادة تقييم للأعمال الفنية «دراما وسينما» والالتزام بقيم المجتمع والحفاظ عليها.

الدعاية الانتخابية

نجهز حالياً لتدشين غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية فى المحافظات لرصد أى عقبات أو تجاوزات قد تواجه مرشحى الحزب فى الدوائر الانتخابية والعمل على حلها، ونقدم كل أوجه الدعم المعنوى والانتخابى لمرشحى الحزب، والحزب لا يقدم دعماً مادياً، ونأمل فى اقتناص أكبر عدد من مقاعد البرلمان بما يليق بالحزب.