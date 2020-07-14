بجوائز 100 ألف جنيه.. تفاصيل مسابقة "حماة وطن" في مجال القصة القصيرة

تنظم الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية "الإدارة العامة للجامعات" بوزارة الشباب والرياضة، المسابقة الثقافية "حماة وطن" في مجال القصة القصيرة لتوثيق قصص أبطالنا وشهداء الوطن من "الجيش والشرطة".

تأتي المسابقة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على إثراء الثقافة الوطنية بقصص أبطالنا وتخليداً للبطولات والتضحيات والأعمال الجليلة التي قدمها أبناء مصر على مر التاريخ.

الشروط الفنية لمسابقة القصة القصيرة حماة مصر

أن يتراوح سن المتسابق من 18 حتى 40 سنة.

أن تكون القصة عن بطل من أبطال وشهداء القوات المسلحة داخل محافظة المتقدم.

أن يقدم العمل مكتوباً من (3) نسخ.

ألا تزيد القصة عن (5000) كلمة.

مراعاة قواعد الكتابة في مجال القصة القصيرة.

يقوم كل متسابق بتنفيذ عمل واحد على أن يكون العمل لم يسبق له المشاركة في مسابقات أو مهرجانات أوتم عرضه على شبكة الانترنت أو منقول عن الاخرين.

يجوز الاشتراك بأكثر من عمل بحد أقصى (3) أعمال ولكن لشخصيات أبطال مختلفة.

يتم اتاحة الفرصة للإبداع في إبراز شخصية الأبطال بما يميزها مع الالتزام بقواعد الذوق العام.

طريقة التسجيل في مسابقة حماة مصر

يتم تسجيل العمل من هنـــــــا وتحميل الأعمال وتسجيل كافة البيانات المطلوبة والتأكد من إرسالها

موعد الاشتراك في مسابقة حماة مصر

حددت وزارة الشباب والرياضة أخر موعد للمشاركة في المسابقة ولتسجيل الأعمال 30 أغسطس 2020.

جوائز مسابقة حماة مصر

يبلغ إجمالي الجوائز المالية للأعمال الفائزة مبلغ 100.000 جنيه

يتم تكريم أفضل الأعمال على مستوى كل محافظة، بالإضافة إلى تكريم أفضل ثلاث أعمال على مستوى الجمهورية بمبالغ مالية قيمة، وتكريم من السيد الوزير خلال حفل توزيع الجوائز بحضور العديد من الشخصيات الفنية والوطنية العامة.