مسيرة بالسيارات لمرشح "حماة وطن" قبل الصمت الانتخابي

شهدت الساعات الأخيرة قل بدء الصمت الانتخابي، جولات مكثفة لمرشحي مجلس الشيوخ في محافظة كفر الشيخ.

ونظم مرشحو "مستقبل وطن" جولات ولقاءات كل في دائرته طلباً لدعم المواطنين، فيما نظم اللواء دكتور عبدالعزيز قطاطو، مرشح حزب "حماة وطن"، مسيرة حاشدة بالسيارات وسيراً على القدام من مدينة بلطيم لـ" البرلس"، وأكد المرشح تلبية احتياجات الأهالي والمشاركة في التشريعات حال فوزه.

كما نظم بعض المرشحين المستقلين، جولات مختلفة في القرى، طلباً للدعم، حيث أجرت الدكتورة أميرة عبد السلام، لقاءات متعددة في مختلف القرى، كما أجرى وليد سليمان، أيضاً لقاءات ببعض المدن منها مدينة بيلا، وحرص مرشحا حزب النور على إجراء جولات ميدانية في الشوارع بمدينة سيدي سالم طلباً لدعم الأهالي.

فيما كثف المرشح برهان أحمد بدوي، من جولاته المختلفة طلباً للتصويت له، فيما كثف أحمد عبد المقصود، مرشح الحركة الوطنية، من لقاءاته خلال الساعات الماضية، آملاً في الدعم، وجابت سيارات تابعة للمرشح أحمد عبد المنعم النحراوي، قرى الحامول وقلين والرياض، ونفس الأمر تكرر مع المرشح محمد عبدالواحد شمس الدين، في قرى مختلفة،.