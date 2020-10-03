أحمد أبوالغيط: "مش مخضوض على القضية الفلسطينية.. وشعبها عايش وهيعيش"

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة لم تتخلَ عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها ملتزمة بالقانون الدولي، الذي ينص على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي باغية، تتحرك بما يسمى الزحف الهادئ المستمر للاستيلاء على الأرض.

وأضاف "أبوالغيط" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإدارة الأمريكية أعطت دولة الاحتلال مشروع حل، ثم قرارات تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، لافتًا إلى أن العرب حاولوا العمل المسلح الذي لم يؤت بنتائج.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: "أتصور أنه إذا غيرنا المنهجية وقلنا لدولة الاحتلال سنتفاهم في مصالحكم معكم، وسنضعها أمامكم وفي المقابل عندما تشعرون بأننا نقف مواقف غير عدوانية تجاهكم، عليكم أن تغيروا موقفكم وتقبلوا بحقوق الدولة الفلسطينية".

وأكد أحمد أبوالغيط: "أنا مش مخضوض على الدولة الفلسطينية، وفي الضفة الغربية هناك ما يقرب من 3 ملايين فلسطيني، وفي غزة حوالي 1.5 مليون، وعدد الفلسطينيين بالكامل يتراوح ما بين 6.5 ملايين إلى 7 ملايين، وعلى الجانب الآخر يوجد 7 ملايين يهودي وغير عربي يعيشون في إسرائيل، وعدد الفلسطينيين سيزيد عن إسرائيل".

وأشار "أبو الغيط"، إلى أن الفلسطينيين أعلى نسبة حاصلين على الدكتوراه بين العرب والتعليم العالي، مقارنة بعدد السكان في الأمة العربية، وأعلى نسبة تعليم مقارنة بأعداد السكان، وبالتالي هم شعب يعيش وسيعيش ولا ولن يقبل التنازل عن حقوقه.