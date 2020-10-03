مرشحة "التنسيقية": دور نائب البرلمان تشريعي ورقابي وليس خدمي

قالت هيام محمد الطباخ، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للانتخابات البرلمانية على القائمة الوطنية من أجل مصر، معاون محافظ كفر الشيخ فى مجال التنمية والتطوير وسياسة الدمج بين الخدمات، إنه لا زالت هناك إشكالية على الأرض، تتعلق بأن قطاعاً من المواطنين لم يصل لهم بعد مفهوم النائب، وما هو دور عضو مجلس النواب، لأنهم ما زالوا يعتقدون أن دوره خدمي فقط، وليس له أي أدوار أخرى وهذا غير صحيح.

وأضافت هيام، خلال ندوة عقدتها جريدة "الوطن"، أن هناك أدوار مهمة للنائب، منها الدور التشريعي، وآخر رقابي نصت عليه مواد الدستور، متابعة: نحتاج إلى توازن بين الأمرين، لافتة إلى أنهم في التنسيقية تبنوا شعار "سياسة بمفهوم جديد"، وهذا ما سنحاول تأكيده دائما.

"الوطن" تستضيف 10 من مرشحي "التنسيقية" في ندوة

واستضافت "الوطن"، 10 من أعضاء ومرشحي "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، في ندوة، مع بداية انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب.

وتحدث المشاركون، عن دور التنسيقية في دعم الشباب تحت مظلة واحدة من مختلف الاتجاهات، مستعرضين أهم ملامح الأجندة التشريعية التى سيتبنونها، حال فوزهم، وأيضا رؤيتهم لعدد من الملفات والقضايا السياسية.

وأكد الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، في الندوة، أن تجربة التنسيقية استطاعت أن تثبت نجاحها على مدار عامين، وتمكنت من ضم شباب متنوع من عدة توجهات على أرضية وطنية واحدة، خصوصا أنها تضم أطيافا من اليسار واليمين، وبينهم جميعا تنسيق رائع، واستطاعوا تجاوز أى تحدٍ، وهذه خطوة مهمة، وإضافة للحياة السياسية.

ولفت إلى أن العديد منهم، تُوجت مجهوداتهم بمهام جديدة، فخرج من بينهم 6 نواب للمحافظين، و5 بمجلس الشيوخ، و32 مرشحا في انتخابات مجلس النواب، أغلبهم يخوض السباق على "القائمة الوطنية من أجل مصر".