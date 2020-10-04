خبراء تنمية محلية عن قصر العقارات على 5 أدوار بالجيزة: "مهم تنفيذه"

عدد من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أعلنت عنها محافظة الجيزة، والمفترض تنفيذها عقب انتهاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من وضع كافة الاشتراطات، وتلزم تلك الضوابط مالك العقار أن يكون الحد الأقصى للارتفاع فى نطاق عقارات الجيزة، سيكون 13.5 متر، أو 5 أدوار على الأكثر، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع، وفى هذا الصدد أجمع عدد من خبراء التنمية المحلية على أن تلك الضوابط تعد تنفيذا لقانون رقم 121 لسنة 2008 وهو قانون "البناء الموحد"، وسيتم تطبيقه داخل كل محافظة وفقا لعدد السكان بها، والقدرة الإستيعابية للأراضى والشوارع.

حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، يقول إنه خلال أحد مؤتمرات رئيس مجلس الوزراء بشأن التصالح فى مخالفات البناء، تحدث عن أنه قبل تاريخ 24 نوفمبر المقبل، سيتم انتهاء قرار توقف البناء لمدة 6 أشهر، ومن ثم قامت محافظة الجيزة، بأخذ عدد من الاشتراطات لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، كى لا تكون الأدوار مخالفة، مضيفا أن تلك الإجراءات ليست جديدة، ولكنها موجودة داخل قانون رقم 121 لسنة 2008، وهو قانون "البناء الموحد"، والذى يحث على ألا يتراوح عدد الأدوار داخل العقار عن 6 أدوار.

وأوضح خبير التنمية المحلية أنه كل محافطة لها مجلس تنفيذى، يرأسه المحافظ، وعدد من المسؤولين بالمحافظة لمناقشة الاشتراطات الخاصة بالتخطيط والبناء، بجانب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويقومون بعمل دراسات حول صلاحية الأراضى وقدرة استحمالها لعدد الأدوار.

وأشار إلى أنه يعتقد أن تتطبق تلك الضوابط والاشتراطات على العقارات الجديدة التى ستحصل على تصريح بناء، لصعوبة تطبيقه على العقارات الموجودة بالفعل، إلا فى حالة تقديم شكاوى على أدوار زيادة داخل العقارات، لحماية أرواح المواطنين.

من جانبه يقول النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لكل محافظة الحق فى فرض عدد من الضوابط والإجراءات، بشأن البناء والتخطيط العمرانى داخلها، بما يتماشى مع صالح كل منطقة، والتى تختلف من حى لآخر داخل المحافظة الواحدة، وذلك وفقا لقانون 119 الخاص بقانون البناء.

وأضاف أن المدن الجديدة لا يزيد عدد الأدوار داخل العقارات عن 4 أو 5 أدوار على الأكثر، وفقا لمواصفات قانون البناء الموحد.

الفيومي: زيادة عدد الأدوار يؤثر على أشياء عدة منها المنظر الحضاري

وأوضح "عطية" أن عدد الأدوار الزيادة تؤثر على 3 أشياء، هي: كمية الهواء التى ستصل لكل دور بالعقار، الضغط على شبكات مياه الصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى المنظر الحضارى للشوارع والمناطق المختلفة.