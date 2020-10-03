رئيس التحرير

محمود مسلم

عمدة "نجريج" ينفي إصابة صلاح بـ"كورونا": "اللاعب في معسكر فريقه"

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
10:40 م | السبت 03 أكتوبر 2020
محمد صلاح

محمد صلاح

أكد المهندس ماهر شتيه، عمدة قرية "نجريج"، في محافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، أن اللاعب بصحة جيدة، وغير صحيح إصابته بفيروس "كورونا".

وأوضح عمدة القرية أن "الحاج صلاح غالي"، والد اللاعب تواصل مع ابنه، وأكد له أنه متواجد في معسكر الفريق، وغير صحيح إصابته بفيروس "كورونا".

وكان نادي ليفربول قد أعلن عن إصابة لاعبه ساديو ماني، بفيروس "كورونا"، وتداولت وسائل إعلام بريطانية أنباء عن إصابة صلاح هو الآخر بالفيروس المستجد، إلا أن اللاعب نفى صحة هذه الأنباء، في اتصال مع والده.

اقرأ المزيد:

تغريدة تثير الجدل حول إصابة محمد صلاح بكورونا.. واللاعب يرد

عاجل.. تغريدة تثير الجدل حول إصابة محمد صلاح بكورونا.. واللاعب يرد

مهندس مصري بمايكروسوفت يحلل شخصية محمد صلاح وبيل جيتس و"صاحبة السعادة"

بينهم محمد صلاح.. مشاهير دعموا ميار شريف بعد تألقها في رولان جاروس

أحمد صلاح حسني يتعاون مع بهاء الدين محمد في أولى تجاربه الغنائية

ضبط شابين ضمن تشكيل عصابي يستغل اسم محمد صلاح للنصب على المواطنين