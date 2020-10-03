عمدة "نجريج" ينفي إصابة صلاح بـ"كورونا": "اللاعب في معسكر فريقه"

أكد المهندس ماهر شتيه، عمدة قرية "نجريج"، في محافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، أن اللاعب بصحة جيدة، وغير صحيح إصابته بفيروس "كورونا".

وأوضح عمدة القرية أن "الحاج صلاح غالي"، والد اللاعب تواصل مع ابنه، وأكد له أنه متواجد في معسكر الفريق، وغير صحيح إصابته بفيروس "كورونا".

وكان نادي ليفربول قد أعلن عن إصابة لاعبه ساديو ماني، بفيروس "كورونا"، وتداولت وسائل إعلام بريطانية أنباء عن إصابة صلاح هو الآخر بالفيروس المستجد، إلا أن اللاعب نفى صحة هذه الأنباء، في اتصال مع والده.