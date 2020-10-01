مهندس مصري بمايكروسوفت يحلل شخصية محمد صلاح وبيل جيتس و"صاحبة السعادة"

قال المهندس المصري حاتم عبد الله الذي يعمل منذ 11 عامًا مطورًا في مركز أبحاث بشركة مايكروسوفت بميونخ، إن العالم سيشهد المزيد من تطبيقات الجهاز الصناعي، إنه يحب لغة الأرقام، وأنه يحب اتخاذ القرار، ثم الحديث والانخراط في العلاقات الاجتماعية.

وحول شخصية بيل جيتس، قال عبد الله خلال حواره مع أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "أي شخصية مرموقة كهذه يجب أن يكون قد وصل إلى قدرة كبيرة على اتخاذ القرارات وخاصة عندما يكون القرار مرتبطًا بالاستثمار".

وحول شخصية محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، قال: "اتخذ قرارات كبيرة جعلته ينجح، وأعتقد أن اللونين الأحمر والأزرق، هما السمات الرئيسية له".

وحول الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، قال: "يناسبها اللون الأخضر، فيجب أن تقدم الناس بشكل كافي ورائع وأن تكون ودودة معهم، وأن تستطيع أن تعبر عن أفكارها".

وأشار المهندس المصري بشركة ميكروسوفت، إلى أنه يحاول معرفة سمات الشخصيات التي يتعامل معها في العمل، ويخرج منها بخصائص معينة، فاللون الأزرق يحتاج صاحبه إلى معرفة التفاصيل، ويريد تحليل كل شيء ويتعامل مع بالأرقام، أما اللون الأحمر فإن صاحبه فيكون المدير وهو الشخص الحازم الصارم ويجب أن يكون قوي الشخصي ومسيطرًا على الوضع ويهتم بالوقت وتكلفة الخطة.

وأوضح: "اللون الأخضر هو الرجل الذي يحتاج إلى من يتحدث إليه وتلطيف الأجواء معه وأن تكون ودودًا معه وبالتالي فهو يهمه العلاقات الاجتماعية بشكل أكبر، أما اللون الأصفر فإن صاحبه يحب أن يتكلم كثيرًا ويسهب في الشرح، وضد وضعنا هذه المعايير جرى تحديدها بناءً على بعض الاختبارات".