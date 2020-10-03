تحويل 114 مليونا مستحقات 3956 عاملا مصريا غادروا الأردن خلال 3 أشهر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، تحويل مستحقات 3956 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا ، وذلك خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 28 سبتمبر 2020.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّ وزير القوى العاملة تلتقى تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه إلى أنَّ إجمالي المستحقات بلغت 7 ملايين و187 ألفاً و736 دولاراً، أي 114 مليوناً و228 ألفاً و526 جنيهًا وذلك قيمة 11 دفعة، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، وعلى المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسينسق ويجهز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.