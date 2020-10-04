عودة "سيرة الحب" على مسرح البالون 5 أكتوبر

أعلن مسرح البالون عودة العرض المسرحي "سيرة الحب" اعتبارا من 5 أكتوبر ولمدة 15 يوما يقدم العرض أفضل ما لحن الموسيقار بليغ حمدي، والعرض بشكل يومى عدا الثلاثاء، بداية موعيد من الساعة 9 مساء إلى 11 مساء، والأسعار 150. 100. 75. 50 جنيها.

يتناول العرض المسرحي سيرة حياة الملحن الراحل بليغ حمدي، وهو من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده، حيث يجسد الفنان أحمد الأمير شخصية عبدالحليم حافظ، ويجسد ناصر عبدالرحمن شخصية عبدالرحمن الأبنودي.

ويشارك في بطولة العرض الفنان مجدي صبحي الذي يجسد شخصية موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وتجسد الفنانة مروة ناجي شخصية "حنة" محامية بليغ حمدي، ويجسد شريف عواد شخصية الموسيقار رياض السنباطي.

ويتناول العرض أهم المحطات الفنية في حياة بليغ حمدي فنيًا وإنسانيًا، والأوبريت من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب، وبطولة الفنان إيهاب فهمي.

كما يتناول الأوبريت أهم المحطات الفنية في حياة الموسيقار بليغ حمدي، فنيا وإنسانيا، وجوانب عديدة لعمالقة الفن والغناء، من بينهم كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والعندليب عبدالحليم حافظ، والمطرب محمد رشدي، والمطربة وردة الجزائرية، والشاعر عبدالرحمن الأبنودي، والشيخ النقشبندي والمطرب الشعبي عدوية.

"سيرة الحب" من بطولة إيهاب فهمي، مروة ناجي، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شريف عواد، أحمد الأمير، نهلة خليل، سمية درويش، رشا سامي العدل، أحمد الشريف، شيكو، عمرو أصلان، عماد عبدالمجيد، سيد عبدالرحمن، ناصر عبدالحفيظ.ومن ديكور: محمد الغرباوي، وخدع: إيهاب جمعة، إضاءة: شريف البرعي، توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا: محمد أبواليزيد، منفذي الإخراج: محمد شافعي، وهاني عبدالهادي، تأليف الكاتب أيمن الحكيم، إخراج الدكتور عادل عبده.