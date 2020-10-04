هالة صدقي تهنئ أمير شاهين: ربنا عوضك بعروسة تمسح دموعك

هنأت الفنانة هالة صدقي، عبر موقع انستجرام، أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين على زفافه.

ونشرت هالة فيديو من الفرح يظهر فيه أبناؤها بصحبة أمير شاهين وعلقت قائلة: "حبيبي الأمير أمير ألف مبروك يا حبيبي وربنا بعتلك نصيبك عروسة جميلة وقمراية علشان تمسح دموعك، وأكيد كنت حاسس بوجود مامتك حواليك الله يرحمها، بس كل حبايبك كانوا حواليك ، وأولهم ولادي اللي لفت الدنيا وهما اللي يزفوكً، مبروك يا أحن وأطيب قلب".

وعقد أمير شاهين قرانه على منة جاب الله، أمس، بعد مرور 20 يومًا من إعلان خطوبتهما، في حفل بسيط على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.

وأحيا حفل الزفاف المطرب الكبير عمرو دياب، وحضرت فرقته في الساعات الأولى من بدء الحفل، كما تواجد الكينج محمد منير.

وحضر عدد من نجوم الفن الحفل، على رأسهم يسرا، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، وهلا شيحة، ومنة شلبي، وهاني سلامة، وسمير صبري، وليلى علوي، ورانيا فريد شوقي، وهاني رمزي، ونقيب الممثلين أشرف زكي، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أمير شاهين قال في أول تصريح له بعد خطوبته إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعر بها من الجميع حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.