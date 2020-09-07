هالة صدقي تعلق على خبر "الوطن": أخلص الجوازة اللي معايا ونبحث الطلبات

علقت الفنانة هالة صدقي على خبر جريدة "الوطن" المنشور بعنوان "متابع يمازح هالة صدقي: "تتجوزيني رسمي أو عرفي".. وترد: "لما أطلق نشوف" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت صدقي: "والله يا جماعة زي ضارة نافعة من بعد ما أتعرف إني منفصلة وعايزة أطلق بدأت الحجوزات والله الناس جميلة وطيبة وبطبطب على رأي الجسمي".

وأضافت: "خسارة ضيعت خمس سنين صامتة، أخلص يا جماعة من الجوازة اللي في إيدي وبعدين نبحث الطلبات" واختتمت تعليقها قائلة: "بحبكم".

يذكر أن الفنانة هالة صدقي، تعيش حاليًا خلافات وصلت للقضاء مع زوجها المحامي سامح صدقي، بعد زعمه بأنها ليست أم أبنائه الحقيقية، وطالبها بإجراء تحليل DNA، لإثبات النسب.