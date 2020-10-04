مراسلة "العربية" لـ"أديب": الروايات متناقضة بشأن صحة ترامب

قالت نادية بلبيسي، مراسلة قناة "العربية" الإخبارية، إن هناك روايتان بشأن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحداها يقول إنه يعاني من أعراض خفيفة، والأخرى أنه كان يعاني من نقص في الأكسجين، مضيفة: "كما أن هناك تناقضا في مسألة وقت إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا".

وأوضحت "بلبيسي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن البعض قال إنه أصيب منذ 72 ساعة، والآخر قال إنه مصاب منذ 36 ساعة، مشيرة إلى أن البعض يشكك في مصداقية البيت الأبيض، والعلاقة بين الرئيس والإعلام شائكة منذ بداية توليه الحكم.

وأوضحت مراسلة قناة "العربية"، أن الجميع يتمنى السلامة للرئيس، وهناك عدد كبير من المؤيدين لدونالد ترامب تجمعوا أمام المستشفى التي يتلقى فيها العلاج، مشددة على أن هناك مسلمين وهنود بوذيين يؤيدون "ترامب"؛ لأنه ليس رئيسا للجمهوريين فقط، بل لكل الأمريكيين.

وأشارت مادية بلبيسي، إلى أنه رغم حالة الانقسام غير المسبوقة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الجميع يتمنون الشفاء للرئيس، لافتة إلى أن البعض يسأل: ماذا لو حدث مكروه للرئيس؟، هل سيتولى نائبه مايك بنس الحكم؟"، كما أن مرض "ترامب" قد يؤدي إلى تعاطف البعض معه، وقد يلومه البعض الآخر بسبب عدم ارتدائه الكمامة وراح ضحية لهذا الفيروس الذي ضرب أكثر من 7 ملايين شخص في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالنسبة لمسألة إذا كان مرض ترامب في صالحه أم لا، قالت مراسلة قناةن العربية، إن هذا يعتمد على صحة الرئيس الأمريكي، وإذا تعافى سيكون هناك سيناريو، وإذا لم يحدث ذلك سيكون هناك آخر.