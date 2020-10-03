عمرو أديب عن إصابة ترامب: "شخص واحد هز العالم.. وكورونا ملهوش كبير"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشخص الذي نقل عدوى فيروس كورونا المستجد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هز العالم، حيث تسبب في انهيار البورصة، وخفض أسعار البترول، وارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر": "لم يكن هناك أي تباعد اجتماعي في الحفل الأخير الذي حضره ترامب، لم يشهد أي إجراءات لمكافحة فيروس كورونا، ولذلك كانت النتيجة أنه أصيب بكورونا".

وتابع: "كورونا ملهاش كبير، ده وباء ومحدش يقدر على الوباء، والناس كانت قاعدة في بعض بالحفل، ومفيش حد لابس كمامة خالص، كانوا حاسين بالأمان المطلق".

وحول ترامب، قال أديب: "شفتوا عدد الدكاترة اللي بيعالجوا الحاج أبو حنان؟! عددهم 10 ده غير اللي إحنا مش شايفينهم، لو جيبت صور الطاقم الطبي هتلاقيهم كلهم بيعالجوه، لكن لو حصل هنا، مش هيحصل الكلام ده، مهما كان معاك فلوس".