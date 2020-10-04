عبدالغفار: نحتل المركز 200 على مستوى العالم ببعض التخصصات

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تحقيق مصر عدد كبير من الإنجازات في الجامعات المصرية هو حلم لأي مسؤول، لافتًا إلى أنه جرى تطوير الجامعات الحكومية التي تمثل من الطلاب.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر"، أن الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد الخاصة لا تمثل أكثر من 17% من طلاب الجامعات، لافتًا إلى أن كتلة كبيرة من الطلاب ما زالت تدخل الجامعات الحكومية.

وتابع، أن الدولة عملت على تطوير الجامعات الحكومية، على غرار ما حدث في كلية كفر الشيخ، التي باتت تحتوي على كلية علوم الثورة السمكية والمصايد الموجودة بجوار بحيرة غليون وتحتوي على مصنع للأعلاف ومصنع لصناعة السمك وتدريب للطلاب على الاستزراع السمكي في البحيرة.

وأردف: "أضفنا 3 جامعات لم تكن موجود على الخريطة، مثل جامعة مطروح التي انفصلت بذاتها عن جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى جامعة الوادي الجديد وجامعة الأقصر، ولم يتبقَ إلى جامعة الغردقة في البحر الأحمر، وفي خلال الشهور سيتم تنفيذها، وبالتالي فإن الدولة معنية بتطوير التعليم من كل الأوجه ومنه التعليم الحكومي".

وأكد، أن تطوير الجامعات المصرية الحكومية القائمة يسير على قدم وساق، مستدلًا على ذلك بتقدمها في التصنيفات العالمية: "في عام 2015 لم يكن لدينا أي جامعات مصنفة عالميا، لكن الوضع تغير ومصر دخلت الترتيب وتحتل المركز 200 في بعض التخصصات ضمن 30 ألف".