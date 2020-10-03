"منيسي": مصر قادرة على مواجهة كورونا بعد نجاح مبادرة "فيروس سي"

قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، إن الدولة المصرية نجحت في النهوض بالمنظومة الصحية، وكان أول نجاح حقيقي شاهدناه قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، من خلال أول مبادرة رئاسية عن "فيروس سي"، والتي حققت نجاح مبهر.

وأضاف "منيسي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن مصر كانت من أكثر الدول إصابة بفيروس سي ومشاكل الكبد المنتشرة، وكانت هذه المبادرة في عام 2014 في بداية ظهور الدواء العالمي في الخارج لعلاج الفيروس، وكانت العبوة تباع بحوالي 35 ألف دولار، ولكنها توافرت في مصر مجانا في قطاعات الكبد المصرية.

وتابع، أنه عندما تم إنتاج الدواء في مصر كانت العبوات في حدود الـ1000 جنيه واليوم متواجدة في السوق بحوالي 600 جنيه لمن يريد أن يتعالج خارج المستشفيات.

وأوضح "منيسي"، أنه بعد ذلك ظهرت مبادرات مثل: "صحة المرأة، السمنة، وغيرها من المبادرات"، كانت جزء منها توعوي والآخر تنفيذي على أرض الواقع عن طريق السيارات المتنقلة، مشيرا إلى أنه عندما انتشرت جائحة فيروس كورونا كان الوضع مخيف: "الناس مكنتش متخيلة النتائج والنجاح المبهر اللي وصلناله النهاردة، وهذا لم يحدث في قطاعات وأماكن كثيرة من العالم".

وأشار أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، إلى أن مصر وفرت البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا مجانا، وكان لدينا أسرة رعاية متاحة بسهولة وقوائم الانتظار قلت بشكل كبير، مما يدل على نجاح المنظومة الصحية المصرية.