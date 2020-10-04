العناني عن اكتشافات سقارة: محتاجين آثار للمتحف الكبير.. فربنا بيبعت

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تم اكتشاف 59 مومياء في منطقة سقارة وحضر 200 صحفي وإعلامي من مصر والعالم، و60 سفيرا وأسرهم من دول السعودية وبلغاريا وأمريكا وإنجلترا واليابان والبرتغال وهولندا واليابان، موضحًا أنه تم اكتشاف 3 آبار في منطقة سقارة وكل بير يحتوي على عدد كبير من التوابيت فالأول استخرجنا منه 59 تابوتا وما زال التنقيب مستمرا.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن مصطفى وزيري الأمين العام لمجلس الآثار طلب منه تأجيل إعلان الاكتشاف الذي تم اليوم بسبب إيجاد الأربعاء الماضي طبقات من التوابيت الأخرى لذا يمكن استخراجها ليكون الاكتشاف يضم أكبر عدد من التوابيت فرد عليه الوزير بضرورة الكشف عن الأمر لأن وكالات أخبار عالمية جاءت خصيصا من أجل الكشف.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن المومياوات عمرها 2600 سنة على الأقل وهذا العصر المتأخر من القرن الرابع أو الخامس قبل الميلاد وهذه التوابيت التي تعود إلى الأسرة الـ 26 لم تصل إليها اللصوص عبر هذه العصور القديمة والحديثة لذا وجدنا الخوابير الخشب التي تربط التوابيت بحالة جيدة وتم الكشف اليوم عن عن تابوتين لرجلين إحداهما كان في حالة أفضل من الثانية وسيتم نقلهم خلال ساعات إلى المتحف الكبير فمساحته كبيرا قائلا "محتاجين آثار للمتحف الكبير..فربنا بيبعت".

وأردف أن هذه المومياوات للكهنة وكبار الموظفين الذين عاشوا في منف عاصمة الدولة المصرية قديمة التي كانت تضم جبانة سقارة وتم الكشف عن مقابر الدولة في عصر المتأخر أيضا قريبا من معبد "بابستيوم" الخاص بعبادة الإله القط مشيرا إلى الاكتشاف الحديث سيعرف الجميع بشكل أفضل عن الكهنة وأسلوب تزيين المقابر عن طريق التدقيق من جانب علماء الإنثربولوجي والتحنيط والنصوص.