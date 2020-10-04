وزير السياحة: منظمات دولية بتقول لنا اثبتوا إن الآثار الفرعونية تبعكم

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن أي أثر خرج من مصر قبل عام 1983 ويمتلك شهادة بذلك لا يمكن للدولة المصرية مقاضاة من يتاجر فيه ولكن أي أثر خرج بعد هذا العام دون وجود أي أوراق أو مستندات تثبت ذلك سنعمل على مقاضاته، مستنكرا وجود دولة كبرى تدافع عن حقوق الملكية الفكرية ولا تعيد الآثار المصرية المهربة إلى مصر.

وأضاف "العناني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية "MBC مصر"، أن هذا هو ما حدث منذ عام في واقعة بيع آثار في أوروبا، وقام بتعديل قانون الآثار بعد تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب تم الموافقة عليه يسمح بمعاقبة أي شخص يتاجر في الآثار خارج مصر ولا يحمل شهادة تصدير معتمدة للأثر بعد 1983.

وأشار وزير الآثار والسياحة، إلى أن القانون سيسمح بمقاضاة أي أجنبي يتاجر في الآثار وتحصل مصر على حكم قضائي ضده ويضعه الإنتربول على قائمة الترقب إذا جاء إلى مصر، موضحا أن المنظمات الدولية لم تعطِ مصر حق استيراد الآثار "يقولون إثبت أن الآثار الفرعونية بتاعتك".

وتابع: "السبب في هذا يعود إلى انتفاع المتاجرين بالآثار بأرباح خيالية دون دفع ضرائب إلا أن دولة ألمانيا عدلت قانون في عام 2017 وطالبت أي شخص يبيع أثر بضرورة امتلاك سند يثبت ملكيته للأثر".