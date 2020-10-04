وزير الآثار: "يا رب كورونا تخلص في العالم عشان السياحة ترجع تاني"

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الاكتشافات التي تمت في منطقة سقارة شاهدها كل العالم، وكانت بمثابة دعاية مجانية للمصريين، موضحًا أنه يجب على المصريين أن يفتخروا بتاريخهم، "إحنا أول دولة خلال 10 أيام استطاع سفراء العالم فيها قضاء رحلات سفاري في شرم الشيخ والاستمتاع بالبحر وكذلك مشاهدة اكتشاف أثري ضخم".

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن مصر دولة سياحية بامتياز وتتميز بالتفرد والتنوع بها آثار إسلامية وفرعونية ويهودية وقبطية، مستطردًا: "يا رب الكورونا تخلص في العالم عشان السياحة ترجع".

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن مصر استقبلت السبت، طائرة قادمة من فرنسا إلى مرسى علم كما أبلغه السفير التشيكي أن بلاده وافقت على عودة رحلات الطيران إلى مصر مرة أخرى كما أن بعض دول أوروبا الشرقية بدأت في تشجيع مواطنيها على السفر إلى مصر.

وشهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، فتح تابوت من توابيت كشف سقارة الجديد، والذي نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في الكشف عنه ضمن 59 تابوتا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، وذلك على هامش إعلانه تفاصيل الكشف الأثري بالمنطقة.

ومن جهتها قامت وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لهذا الكشف الأثري، كما أعرب عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس فى فيلم ترويجى عن إعجابه بما كشفت عنه البعثة الأثرية المصرية من مجموعة من التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة منذ دفنها منذ حوالي 2500 عام داخل بئر للدفن على عمق 11 مترا بجبانة سقارة.